Marbelle revivió su infancia por historia de participante de ‘La descarga’; recordó sus inicios y a su mamá

La descarga, de Caracol Televisión, sigue avanzando para encontrar a la mejor voz del momento, mostrando nuevas fases, retos y pruebas, las cuales medirán el potencial de cada uno de los participantes. Los mentores eligieron a once cantantes y se enfrentaron a ‘La prueba’, donde deben solo quedarse con diez talentos para iniciar otro escenario de la competencia.

Marbelle fue la tercera entrenadora en presentarse con cinco de sus pupilos, a quienes acompañó en distintos géneros y temas. La celebridad de la música colombiana no dudó en plasmar su talento y dejar por lo alto la voz que tiene desde muy joven.

En esta fase de la competencia, la cantante popular tuvo un diálogo con su equipo, conociéndolos a profundidad y navegando en las historias de cada uno. Una de las participantes que cautivó la atención de la artista fue la Baby Flow, quien sorprendió con su estilo y la pasión que sentía para cantar rancheras.

En medio de la conversación que sostuvo Marbelle con la concursante, la famosa se sinceró y comentó un poco de la sorpresa que sintió al ver el contraste que tenía la joven en su imagen y camino profesional. “Mi baby Flow, yo no te conocía, pero cuando te vi sentí algo muy especial”, dijo frente a las cámaras.

La participante comentó que su mamá era una pieza fundamental en la trayectoria artística que llevaba, ya que era su representante, su diseñadora y su compañía desde muy pequeña.

“A los 4 años tuve mi primera presentación. Mi mamá es diseñadora y siempre me ha hecho la ropa para las presentaciones. Ella también es mi manager y siempre hemos sido inseparables, tanto así que ahorita vivimos las dos aquí en Bogotá”, relató la Baby Flow.

Ante esta historia, Marbelle se giró y miró a la cámara, asegurando que el relato era igual a su experiencia personal, ya que desde muy pequeña estuvo junto a su mamá en la música, aprendió de ella y vivió toda clase de anécdotas que conserva en su corazón.

“Oh, por Dios, creo que esto lo he visto antes (risas) Mi mamá fue mi manager, fue mi diseñadora y mi modista de todos mis vestidos. Fue la creadora de ‘Estrellita romántica’, que me vistieran como la Mujer Maravilla y cantara rancheras. Cuando te vi dije: ‘Va a cantar reggaetón’, pero empiezas a cantar rancheras y quedé como: ‘¿Qué?’, o sea, es mini yo”, mencionó la artista popular.

“Siento que son dos historias que se encontraron en tiempos distintos”, agregó.

Marbelle asumió reto en ‘La descarga’ y dejó sin palabras a más de uno

Una de las actuaciones que se robó los aplausos y elogios, no solo del público, sino de los otros entrenadores, fue la que hizo Marbelle junto a Lauvel, exparticipante de La Voz, con quien interpretó Hoy ya me voy, de Kany García. Ambas subieron al escenario y se dejaron llevar por la melodía, jugando con matices y sus herramientas vocales, debido al nivel que requería la canción.

Las dos cantantes tuvieron momentos únicos, demostrando las notas a las que podían llegar, los arreglos que hacían y la combinación que lograron de sus voces. Cada una tuvo espacios específicos para lucirse, al punto de que Maía y Santiago Cruz quedaron sorprendidos.

Uno de los fragmentos mostró cómo reaccionaron ambos entrenadores al escuchar la primera intervención musical de Marbelle en esta presentación, destacando la versatilidad que tenía. Ambos mentores se miraron y abrieron la boca con asombro, dándole relevancia a cómo la artista popular la estaba sacando del estadio con su talento.

Al finalizar la canción, el primero en hablar fue Gusi, quien admiró y elogió a Lauvel por su trabajo con esta interpretación. El venezolano aprovechó y resaltó la sorpresa que dio su compañera de trabajo como entrenadora, además del universo en el que ponía a viajar a quienes la escuchaban.

“Eres una chica muy joven que está aprendiendo muchísimas cosas, que tuviste mucho respeto por tu mentora que es Marbelle, una artista que nos está aquí demostrando que puede ser muy versátil y llevarnos por distintos universos”, dijo el cantante.

Tras las palabras del artista, Cruz fue el siguiente en hablar y enfatizar en lo mucho que le gustó esta versión de Hoy ya me voy, ya que sentía que Kany García estaría orgullosa. Adicional a esto, puntualizó sobre un momento específico de Marbelle, el cual lo llevó a quedar pasmado y en completa admiración.

“Marbelle, qué belleza oírte en esa canción, porque hubo también un momento tuyo que nos pasó lo mismo con Maía, donde quedamos como: ‘Wow’”, afirmó, luego de elogiar a Lauvel por su potencial.