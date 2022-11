Video: Marbelle hizo llorar a participante de ‘La Descarga’: “Me voy a romper el lomo por ti”

Recientemente, la reina de la tecnocarrilera, más conocida como Marbelle, confesó que estaba a punto de abandonar el país, pero la propuesta de ser jurado en La Descarga, el reality musical que está siendo transmitido por el canal Caracol; la hizo dejar a un lado la intención de abandonar la nación para adentrarse en el mundo que más ama la artista que es la música.

Conforme a como avanza el programa, las emociones han despertado los sentidos y sentimientos del jurado, de los televidentes y por supuesto, de los participantes. Recientemente, José Miel, uno de los participantes del reality, tuvo una efusiva reacción, tras su presentación durante la fase de selección de equipos.

Cabe mencionar que este participante ya había estado en otros programas de concurso como La voz y Yo me llamo. Gracias a su talento, José Miel se ganó un cupo a la siguiente fase de La Descarga, luego de su primera presentación en el programa. La segunda puesta en escena del artista dejo a más de uno atónito.

La primera presentación del concursante en La Descarga sirvió para que Marbelle le manifestará su admiración por su talento y le dijera que anhelaba que fuese parte de su equipo, algo que José Miel también anhelaba.

Por eso, en la presentación más reciente del artista, este se subió con la ilusión de que Marbelle fuera la más veloz a la hora de escogerlo como participante de su equipo. El sueño de ambos se hizo realidad, ya que la reina de la tecnocarrilera fue la más veloz a la hora de escoger a José Miel.

Luego, de que Marbelle escogiera al concursante, esta se le acercó y el concursante no pudo resistirse ni contener sus lágrimas ante la emoción del momento. Incluso fue tal la alegría que la vallecaucana también lloró.

“Después de todo este tiempo, ha llegado tu momento. Vas a representar de la mejor manera a una comunidad que está ansiosa de verte en este escenario”, afirmó.

“Me voy a romper el lomo por ti”, aseguró el participante, a lo que ella respondió: “Nos lo vamos a romper”.

Marbelle reveló la razón por la cual no se ha casado con Sebastián Salazar

La cantante de música popular ha despertado todo tipo de reacciones en los escenarios virtuales, donde algunos aplaudieron su regreso a la pantalla chica y otros arremetieron contra ella por este papel en el formato.

Dejando de lado los comentarios, la artista siguió abriéndose paso en su carrera profesional, desatando curiosidad sobre otros asuntos de su vida privada.

Recientemente, Marbelle concedió una entrevista a La Red, programa de entretenimiento de Caracol, donde se sinceró y comentó sobre diversas facetas de su realidad. En este diálogo, la intérprete de Adicta al dolor mencionó un poco sobre su relación sentimental con Sebastián Salazar y el supuesto distanciamiento que tuvieron de redes sociales.

En la charla con Carlos Giraldo, la celebridad indicó que su relación vivió cambios significantes, al punto que decidieron no exponerla tanto en las plataformas digitales y evitar ser criticados por cualquier asunto. La colombiana apuntó que, al no mostrarse tan juntos, comenzaron a disfrutar de diversas situaciones íntimas y emocionantes.

“Tuvimos que aguantarnos mucho bullying y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”, dijo en el programa.

La intérprete de Collar de perlas aprovechó para responder una interrogante sobre sus planes de boda con el deportista. La jurado de La descarga confirmó que sí quieren llegar al altar, pero no han dado este paso porque están disfrutando de un momento pleno y no ven la necesidad de apresurar esta idea.

“Son los planes que tenemos con Sebastián. No nos hemos afanado por eso, porque hemos estado tan bien, que dejó de ser algo que nos preocupara, pero de repente sorprendemos y nos echamos una casadita por ahí”, afirmó.