“Sé quién es mi mamá”: Rafaella, hija de Marbelle, sale en defensa de su madre y habla de controversias

La cantante no dudó en hablar sobre las polémicas de su mamá y poner la cara por ella en una entrevista que concedió.

Marbelle se ubicó como una de las artistas colombianas más polémicas de los últimos años, debido a una serie de opiniones y críticas que lanzó a través de redes sociales. La cantante fue blanco de reacciones por sus fuertes comentarios relacionados con temas políticos y sociales.

La nueva mentora de La descarga, de Caracol Televisión, quedó en el centro de varios debates y tendencias en las plataformas digitales por su marcada oposición al actual gobierno del presidente Gustavo Petro. La artista popular no se guardó sus palabras y arremetió en algunas ocasiones contra seguidores del Pacto Histórico, ‘haters’ y personas que intentaban ofenderla con su físico.

A pesar de todo el alboroto que se formó en los escenarios virtuales por sus publicaciones o pullas, la celebridad colombiana decidió tomar distancia de estos temas y centrarse en su actual trabajo, donde busca la mejor voz de todos los realities de música de Caracol. Marbelle se mostró emocionada con esta labor, compartiendo un poco de su talento y conocimiento vocal.

Sin embargo, recientemente, la que sacó la cara por ella ante los constantes cuestionamientos fue su hija menor Rafaella Chávez, fruto de la relación que sostuvo con Royne Chávez. La joven cantante fue entrevistada en un evento de moda en el que participó y fue contundente con la respuesta que dio sobre su progenitora.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un diálogo que sostuvo Rafaella con Lo sé todo, del Canal 1, su apoyo a Marbelle es firme y pleno, sin importar la ola de críticas que reciben ambas en las plataformas digitales. La artista no dudó en asegurar que cualquier opinión era válida, por lo que la gente debía respetar lo que pensara su mamá.

“Pienso que cada persona tiene la libertad y el derecho de expresarse y de tener una opinión completamente diferente a los demás”, dijo en la conversación con el medio de entretenimiento.

La colombiana también señaló que sabía perfectamente quién era su mamá, por lo que no necesitaba que la gente entendiera cómo eran las cosas en un entorno lejano a los medios o las redes sociales.

“Yo sé quién es mi mamá y así muchos no lo entiendan y no puedan ver de cerca quién es, hay muchos que sí y con eso me quedo”, agregó con bastante seguridad.

Marbelle se sinceró sobre cómo lidió con las críticas y ofensas sobre su peso

Semanas atrás, Dyaner Mendoza, recordada por su actuación en A otro nivel, aprovechó este escenario para plasmar su crecimiento profesional y musical, buscando un cupo en el formato. La joven interpretó la canción Te quedó grande la yegua, de Alicia Villareal, logrando cautivar a Santiago Cruz, Gusi, Maía y Marbelle.

Ante el emocionante momento que atravesó con la decisión de los mentores, la cantante rompió en llanto y relató una situación que vivió en su carrera como artista, ya que consideró en retirarse de esta profesión por complejos personales que cargaba y lidiaba. La talentosa voz mencionó un síndrome que tenía y las afectaciones internas que le causó.

“Actualmente tengo el síndrome de Cushing, y eso altera las hormonas y me engordan, y la gente que no sabe siempre me preguntaba por qué estaba así, y por eso decidí retirarme”, dijo Mendoza en su intervención.

En sus declaraciones, Dyaner dedicó un mensaje al público, enfatizando en aquellas mujeres que pasaban por situaciones similares a la de ella y no contaban con la seguridad para enfrentar estos episodios.

“Quiero decirles a aquellas mujeres que tienen sobrepeso que eso no importa, el talento pesa más”, agregó.

En este instante, Marbelle se sintió identificada con esta experiencia y terminó reflexionando un poco sobre sus vivencias, las cuales también involucraban su peso y su apariencia. La cantante de tecnocarrilera revivió situaciones que atravesó, donde la ofendían por su figura y la señalaban desde muy joven por la imagen que tenía.

“Entiendo tu emoción y he sentido lo mismo que porque he sido criticada desde los 16 años por mi peso, y abrirme camino y ganarme el poco o mucho respeto que tengo en mi país ha sido gracias a mi voz, que es lo único que tenemos. Siéntete orgullosa porque nunca vas a recibir lo que das, pero tú eres más grande que eso”, puntualizó sobre los comentarios negativos que llegó a recibir, mostrándose fuerte y apasionada por su talento.

“Ojalá le toque conmigo para ayudarla y nutrirle todo ese amor que necesita y a que florezca”, agregó.