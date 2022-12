Video | Imitador de Nino Bravo lanzó madrazo en ‘La Descarga’ por inesperada decisión

La Descarga, programa que fue estrenado hace unas semanas por Caracol Televisión, se ha convertido rápidamente en la producción más vista de la televisión colombiana en el horario prime y en la actualidad liderara el rating nacional, siendo bastante popular.

Adicionalmente, el reality ha mostrado el gran talento que tienen los diferentes artistas que han pasado por todos los shows del canal (La voz, Yo me llamo y A otro nivel). Asimismo, se han presentado algunos momentos inesperados dentro de la nueva fase de equipos.

Dante, conocido popularmente por ser el imitador de Nino Bravo en Yo me llamo, no se guardó nada y se mostró bastante contento de presentarse conjuntamente con Santiago Cruz, uno de los cuatro mentores del programa.

“No sé si lo pueda hacer, pero canta muy lindo [Santiago Cruz]. Yo no quiero ser ni lambón ni zalamero, pero delante de todos ustedes y delante de toda Colombia le pido una oportunidad”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Yo tiré una cosa fuerte en Estados Unidos y la dejé. Llevo cantando 35 años y no solo canto lo de Nino Bravo, canto muchas más cosas, que si usted me permite y me guía vamos a sorprender a muchas personas. ¡Muchas gracias!”.

El cantante, de igual manera, protagonizó un curioso hecho después de que el jurado tolimense tuviera que decidir quién quedaba en riesgo entre él y Christian Better, pues ya había pasado al Indio Harim, Thalía D’Gola y Aleja Clark.

Tras escuchar que clasificaba a la siguiente ronda, el imitador del artista español se tapó la boca y lanzó un fuerte madrazo por la determinación de Cruz. “Ay, Dios mío, Nino”, manifestó Jessica Cediel al escuchar la palabrota.

Amparo Grisales le tiró vainazo a otros ‘realities’

Pese a que no quiso entrar en ningún tipo de polémica, Amparo Grisales se sinceró con respecto a los otros concursos musicales de Caracol Televisión y lanzó en La red una sincera comparación, enfatizando que el reality de imitación no es tan exigente a nivel vocal.

La artista, igualmente, aprovechó el diálogo con el programa de chismes para revelar algunos detalles de la próxima temporada de la popular producción musical y les pidió a los concursantes prepararse muy bien.

“Necesitamos que los participantes estudien, que se preparen. Nosotros en Yo me llamo tenemos una escuela maravillosa, con profesores de música espectaculares, como lo es Camilo Cifuentes”, manifestó Grisales.

Luego, la reconocida actriz precisó: “Las herramientas las tienen en Yo me llamo. Aquí no exigimos que tengan las voces maravillosas como exigen en otros ‘realities’. Tienen que empezar a ensayar ya si están buscando ser el doble perfecto”.

Cabe mencionar que la última temporada del concurso de imitación fue una de las producciones más vistas de la televisión colombiana en lo que va corrido de este año y superó ampliamente a la competencia.

Tras las primeras presentaciones de los equipos de Maía y Santiago Cruz, Marbelle fue la tercera en asumir este reto para elegir a los primeros cuatro integrantes de su equipo, mientras que esta semana será el turno de Gusi.