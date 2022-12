Participante de ‘La Descarga’ abrió su corazón y contó por qué perdió la vista

La Descarga es uno de los programas de moda por estos días en la televisión colombiana. El formato reunió a participantes de ediciones pasadas de La voz, Yo me llamo y A otro nivel para acompañar las noches de los hogares con música.

En el más reciente capítulo, uno de los protagonistas fue Camilo Martínez, ganador de la edición 2013 de La voz. El intérprete subió al escenario para cantar el clásico Por ti volaré, de Andrea Bocelli, con quien comparte una característica: la discapacidad visual.

Previo a su presentación, Martínez sostuvo una profunda conversación con Gusi, el mentor de su equipo, y reveló varios detalles de su vida. “A mí me encanta ayudar. Yo nací de cinco meses y medio de gestación, nací muy prematuro. Me metieron a la incubadora y me quemó los ojos por un descuido médico, tuve que pasar por bullying, por desprecio, por rechazo (...)”, dijo en un primer momento.

En seguida, anotó que fue un mensaje de su mamá lo que le ayudó a cambiar su perspectiva. Ella le dijo que no tuviera miedo por ser ciego, y eso fue lo que hizo, afrontar su discapacidad.

Por su parte, Gusi también contó una historia personal: “mi suegra, a la que le descubren un cáncer que supuestamente la iba a acabar en tres meses, y empezó a hacer sus tratamientos. Al pasar el tiempo, un milagro de la vida la sanó. Entonces, te lo cuento porque cuando me conecté contigo y te di la mano, tú me decías ‘eres un berraco’, yo pensaba en la historia de ella y cómo pudo sobrellevarla”.

“Lo importante es tener fe, y la fe es creer sin ver”, comentó Camilo tras escuchar el relato de Gusi.

La razón por la que Gusi dejó llorando a Santiago Cruz en ‘La Descarga’

En el capítulo del martes 6 de diciembre, el turno de subir al escenario junto a sus participantes fue para Gusi quien cantó primero con Byordy, el éxito Flor Pálida de Marc Anthony. Al terminar, no solo el cantante colombo-venezolano estaba conmovido, sus colegas del jurado también, puesto que detrás de ese show había una historia.

Gusi habló sobre sus inicios en la música y aseguró que no fue nada fácil empezar, ya que tuvo que alternar sus estudios con oportunidades que se le iban presentando, más que todo en la calle. Pero lo que causó emoción fue lo que dijo sobre Santiago Cruz, quien fue su primer mentor y le ayudó con un lugar donde él pudo demostrar su talento.

Aunque el jurado de La descarga no reveló más detalles, sostuvo que ese momento para él fue muy importante porque pudo rodearse con varias celebridades el medio, entre esas, Marbelle, quien recordó la trayectoria del también artista y afirmó lo sucedido.

Ante la declaración que hizo Gusi sobre Santiago Cruz, este se mostró bastante conmovido, tanto así que sus ojos se llenaron de lágrimas y aseguró que su colega siempre ha sido muy persistente; además, le reiteró su apoyo gracias a la amistad que construyeron años atrás.