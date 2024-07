Participante del ‘Desafío XX’ aseguró que a su familia le habrían hecho brujería

Cada temporada del reality de competencia del Canal Caracol, Desafío , despierta el interés de los televidentes, no solo por los participantes que ingresan al juego o las duras pruebas, sino por las distintas situaciones que ocurren al interior del formato en medio de la convivencia.

La participante de reality continuó comentando: “ Mi mamá estaba ahí en la casa con mi abuela. Los recursos estaban mal en la casa, no tenían luz, no tenían servicios, nada. Mi papá iba por la bicicleta a buscar trabajo y nada que se daban las cosas y mi mamá llore”.

“Mi papá se sube al techo y empieza a barrer cuando suena algo fuerte y cae algo al suelo pesado. Mi papá se pone bolsas en las manos y empieza a abrir eso. ¡Imagínate! Tierra de cementerio, huesos de cementerio. Y había una señora mala a la que no le gustaban las buenas cosas de mi abuela, de mi mamá. Y es bruja, mi papá decía que ella era bruja. Y ahí fue cuando nos vamos todos para la plaza a vender, yo me ponía cilantro en todos los dedos y yo me iba para arriba y para abajo a la plaza a vender, y ahí vuelve otra vez a renacer la casa”, confesó Karen.