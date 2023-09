Paula Andrea Betancur reapareció en la televisión y sorprendió por los cambios en su rostro

En 1992, Paula Andrea Betancur fue coronada como Miss Colombia, representando con orgullo a su tierra natal, el Amazonas. Desde entonces, se ha convertido en una de las mujeres más admiradas en el país, destacando no solo por su deslumbrante belleza, sino también por su determinación, que la llevó a fundar su propia empresa.

La versatilidad de Paula Andrea no se limita al mundo del entretenimiento, ya que también incursionó en la actuación. Hizo su debut en la comedia Two Much, compartiendo escenario con el reconocido actor español Antonio Banderas y Melanie Griffith. Su papel, aunque breve, dejó una marca importante en su carrera.