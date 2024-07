Pepe Aguilar rompió el silencio y dejó en evidencia si es verdad el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar son protagonistas de una ola de noticias en medios internacionales tras confirmar su noviazgo. Ambos dieron una entrevista exclusiva para la revista Hola! , para la que mencionaron que este vínculo no es nuevo y, por el contrario, viene de tiempo atrás.

Christian Nodal y Ángela Aguilar no ocultan su amor en público y se besaron en plano concierto. | Foto: Tomada de X @lacomadritaof_

Pese a que muchos afirmaron que no eran contenidos reales los que salieron a la luz, Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, rompió el silencio y reveló si este matrimonio fue real o se trató de un montaje para algún tipo de contenido.

“Queridos Ángela y Christian. Lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía, incluso igual de importante que el amor! En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente... en toda relación duradera, el amor es esencial y el respeto y la responsabilidad totalmente indispensables”, dijo.

“Con amor, se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno, aunque de entrada les digo, el desafío MÁS GRANDE (con base a lo que conozco) será el que experimenten a nivel P E R S O N A L, el reto más complejo, ¡VIVE en ustedes mismos! Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga… EN SÍ MISMO. Yo también he estado en su lugar”, agregó.

“Y después de 27 años con mi esposa les digo: No hay principio sencillo, pero aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso, tan pública, aunque estén jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así, etc, etc. TODO ES POSIBLE”, señaló.