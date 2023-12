Perdió más de mil millones; este es el reconocido actor colombiano que entró en bancarrota

El actor de La e sclava blanca contó que hace 25 años tenía una empresa de espectáculos, con la que le iba muy bien, pero, tras una serie de errores que cometió, terminó endeudado por más de mil millones de pesos. “Estaba acumulando una serie de errores y era no pagar a tiempo ciertas deudas a la Dian o aplazar pagos a proveedores. Cierto día estalló la bomba, me di cuenta de que estaba endeudado, estamos hablando de hace unos 25 años, con una deuda de 1.200 millones de pesos”.

En la entrevista que concedió al programa La red del Canal Caracol, expresó que esta deuda hizo que pensará en cosas terribles como querer acabar con su vida. “Te pasan pensamientos horribles, te da un miedo tan profundo que llega un momento donde ya no eres capaz de ponerle la cara a todo el mundo y, además, todo el mundo se quiere aprovechar de ti. Entonces ven que no tienes dinero y quieren tus cosas”, añadió el artista.

Gracias a la millonaria deuda que el actor tenía, un apartamento que había comprado para sus hijas estaba embargado y su esposa fue la persona que más le ayudó para organizarse financieramente. Además, el actor asegura que buscó la ayuda de Dios. “Yo creo que él me dio la fuerza de buscar a cada persona para decirle cuándo se lo puedo pagar, pero déjeme seguir trabajando con sus equipos. En definitiva era poner la cara”.

“Yo no busqué a la Dian, busqué a las personas, busqué el corazón de las personas, logré excepciones, no de la deuda, logré excepciones de procedimientos, pero que al final eran legales. Eso nos daba mucha paz, porque ese apartamento que estuvo embargado, logré quién me lo comprara”, expresó el actor, que además le pidió a la Dian que dejará que le compraran el apartamento y con ese dinero poder pagar la deuda.