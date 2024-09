Periodista colombiana pega grito en el cielo por nueva canción de Shakira y le da palo por no superar la tusa: “Qué jartera”

Ante esto, Vanessa de la Torre no se quedó callada y reaccionó, tirándole pullas a la cantante por su forma de expresarse en las canciones . La comunicadora fue puntual al decir que no entendía a qué se refería la estrella cuando hablaba de “portarse mal para pasarla bien”, ya que había una connotación errada hacia las mujeres.

“Pero por qué eso de portarme mal para pasarla bien, me da mucha con ustedes, pero yo no puedo entender...una mujer que produce lo que produce, que canta lo que canta, que es semejante icono, de semejante nivel de mujer, ¿por qué tiene que seguir con esa lora de tengo que portarme mal, de pasarla rico soltera? ”, dijo.

“Es decir, superemos la tusa, porque si no se supera la tusa pues entonces cómo se va a proyectar como el icono del feminismo. No todo puede ser por la plata”, agregó.

“El tema es que está diciendo: ‘Portarme mal’, que quiere decir que salgo a rumbear y me doy beso con uno y con otro y salgo con el que quiera. La connotación de portarse mal en una mujer por qué necesita que le hagan una canción a eso...¿Alguna vez a un hombre le dicen que se tiene que portar mal para pasarla bien? No, porque los señores salen, se dan besos con una, con otra y hacen lo que les apetecen y nadie les dice que se están portando mal ”, explicó.

“No sé, a mí toda la producción entorno a la oda de la soltería, pero seguir cantando que está herida, porque lo que se ve es una señora que no supera semejante tusa, que seguramente si me pasa lo mismo no la hubiera superado. Todo eso me parece que es como ya, movámonos hacia adelante un poquito, demasiado drama ya, tampoco, qué jartera”, afirmó.