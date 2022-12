Pirry muestra su “verdadera trompa” como Dios lo trajo al mundo para que sus fans vean su última impactante crónica

A Pirry se le ha conocido por más de dos décadas por sus increíbles historias en lugares a los cuales turistas y gente del común no pueden llegar, visibilizando problemáticas muy graves que no solo están afectando al planeta y su medio ambiente, sino a la humanidad misma.

Desde volcanes activos que nadie jamás querría llegar, hasta las llanuras africanas donde hay especímenes legendarios e imponentes, así son los lugares donde Pirry saca su cámara fotográfica o de video y empieza a retratar historias increíbles, como la que acaba de presenciar en Kenia, país de África que tiene un cáncer gigante, el tráfico de marfil, que afecta específicamente a los elefantes, una de las especies de mamíferos más inteligentes y fundamentales para el ecosistema animal del mundo.

Pirry acompañó a un grupo de veterinarios y guardabosques de Sheldirck que hacen todo lo posible por mantener con vida a un grupo de elefantes africanos que viven en el inmenso Parque Nacional de SAO, donde los malhechores traficantes también pululan y con lanzas envenenadas intentan matar lentamente a estos animales para robarles sus colmillos, muy apetecidos en el mercado negro de marfil.

El creador de contenido colombiano se metió en el vehículo de los lugareños y presenció cómo ellos tuvieron que hacer maromas infinitas para separar al elefante herido de su manada sin que ellos atacaran a los autos, pues tal como lo dice el famoso, esta especie de elefantes no le temen a los vehículos humanos y son capaces de embestirlos y volcarlos para defenderse de ellos.

Luego de hacer que el elefante herido quedara solo, procedieron a dispararle un dardo tranquilizador que lo iba a dormir y así los veterinarios podrían ir a tratar de salvarle la vida, pues en muchas ocasiones por más esfuerzos que se haga, la infección es más rápida que las medicinas y el ejemplar termina muriendo después de padecer muchas horas, incluso días.

Cuando el gran elefante ya estaba “borracho”, como lo describe Pirry, el grupo de veterinarios lo ayudó a caer y empezó con el tratamiento y la “cirugía”, que consiste en una limpieza profunda, la aplicación de un ungüento especial para la herida que no se puede cerrar y finalmente tener la fe y la esperanza que todo funcione, porque muchos de los elefantes con estas heridas no sobreviven, asunto que puso muy emotivo al aventurero, quien no creía que estaba presenciando tal evento.

Finalmente el elefante logró recobrar fuerzas y gracias a la ayuda humana, especie que en primer lugar trató de atentar contra su vida para robarle una parte fundamental de su cuerpo, pudo volver a buscar a su familia y así preservar la especie, que en este momento se calcula está en apenas 400 mil ejemplares aproximadamente, como lo dice Pirry en su video de Facebook, donde publicó la hazaña que presenció.

Este video está siendo difundido por Pirry de una manera muy particular, como todo lo de él. El creador de contenido está atrayendo a fanáticos y televidentes digitales con una publicación en sus redes sociales donde aparece completamente desnudo, haciendo un llamado muy sugestivo y con doble sentido para que la gente de click en el enlace específico y consuman el contenido del elefante.

“¿QUIERES CONOCER LA VERDADERA TROMPA? Ve a mi última historia y busca el link de facebook para ver el cuento completo. (Por fin la escandalosa y desgarradora crónica que todos esperaban)”, se lee en la publicación, en la que Pirry está como Dios lo trajo al mundo mientras camina y da volteretas en unas dunas que no se específica de qué parte del mundo son.