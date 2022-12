¿Lo robaron?, Pirry pide ayuda para encontrar maleta de mano que perdió en un vuelo: “Me interesan las fotos”

Pirry, uno de los documentalistas más queridos por los colombianos, pidió ayuda a sus más de dos millones de seguidores en Instagram para recuperar una maleta de mano que perdió durante un vuelo de México a Bogotá. Según él, más allá de la cámara fotográfica, entre otros artículos que estaban el morral, le importa recuperar las memorias SD con las fotografías de su viaje y el pasaporte.

En un clip publicado en esta red social, Guillermo Arturo Prieto La Rotta no solo pidió el apoyo de sus seguidores para hallar sus pertenencias, si no que les compartió la que a su juicio es una de las experiencias más gratas en el sinnúmero de viajes que ha realizado, algunos de ellos transmitidos en el programa televisivo El mundo, según Pirry. Se trataba del momento en que logró retratar a una ballena bryde alimentándose de unas sardinas, que poco se dejan ver y fotografiar.

“Me siento uno de los hombres más ricos del mundo, no en sustancia, pero tampoco en dinero. Algunas de las cosas que la vida me ha regalado, el dinero no las puede pagar. Esta imagen de una ballena de bryde cuando se comía una bola de sardinas es algo que nunca me imaginé tener frente a mis ojos, me sentía como en una película”, narró Pirry.

Justo un día antes había compartido la fotografía en mención. En ella se ve a la ballena penetrando un banco de sardinas, “dando la extraña sensación de ser un gigante con cola de ballena y cuerpo de sardinas, comentó Pirry.

Ya luego, en el mismo clip, explicó que en la vida no todo es color rosa. Muestra de ello fue que horas después de haber tomado el retrato del cetáceo, perdió su maleta.

“Pero la felicidad no es entera. Regresando de este viaje, de México hacia Bogotá, se me perdió mi maleta de mano. En esa maleta está mi computador, la cámara chiquita, mis tarjetas de memoria con las fotos. El computador ni la cámara me importan, me interesan las memorias, las fotos. También está mi pasaporte viejo, en el que tengo la visa americana, no es vigente. pero ahí está la visa”, publicó Pirry.

El periodista incluso dejó un número telefónico para quienes quizá puedan encontrar sus pertenencias: “Si alguien tiene información, la vio o sabe de ella por favor comunicarse al +57 3162685645″. agregó.

Pirry afirmó que ‘no está muriendo de hambre’

Pirry dio de qué hablar a finales de noviembre luego de haber compartido con sus seguidores la difícil situación económica por la que estaba atravesando, aunque después afirmó que sus pronunciamiento había sido sacado de contexto y que no estaba muriendo de hambre, como según él, algunos hicieron ver.

“Hoy voy a hacer algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado... cantidad de influencers”, dijo inicialmente.

Agregó: “Yo no soy rico, he sido afortunado en mi vida. Pero, básicamente, yo trabajo para hacer esos viajes. Yo ya no podría viajar sin una cámara sino es capturando una historia para contar y eso lo hago desde hace muchísimos años, antes de que existiera la palabra influencer. Y en este momento, con el dólar y todo, cómo está la situación no está tan fácil. Y yo necesito patrocinadores”.

Pues bien, debido al impacto de sus palabras, en el programa Lo sé todo explicó la situación: “Hay dos opciones: o que hayan malinterpretado de verdad mi video, o que hayan tomado la oportunidad para ganar likes y llamar la atención”.