Polémica en Miss Universo: una ‘colombiana’ representará a Argentina en el reinado; esta es la historia

La historia que hay detrás es bastante particular y tiene sorprendidos incluso a los propios argentinos. Yamile Luján, de 27 años, emigró de Colombia a tierras gauchas para cumplir un sueño: participar en el certamen para tener la oportunidad de ser elegida Miss Universo. Sueño que en su propio país se vio truncado.

La joven nació el 29 de marzo de 1996 en Argentina porque su papá, tras terminar sus estudios, comenzó su carrera como médico en ese país y trabajó junto a su esposa por varios años para formar una familia en la provincia de Río Negro. Allí también nacería su hermano. Pero cuando Yamile cumplió los once años la familia regresó a Colombia.

“Me siento profundamente agradecida de haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia maravillosa. No tengo palabras para describir lo que siento. Solo quiero de corazón decirles gracias a todas las personas que han sido parte de este camino y que me han hecho vibrar de sentimiento, por el apoyo y las sonrisas que me regalaron”, expresó la reina en su momento.