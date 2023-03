Polémico video: Hailey, la esposa de Justin Bieber, habría coqueteado con uno de sus guardaespaldas

La empresaria y reconocida modelo estadounidense Hailey Bieber está en la mira de la opinión pública, luego de que se viralizara un video en el que fue captada ‘coqueteando’ con su guardaespaldas, pero lo que más llama la atención de los internautas es que lo hace en presencia de su esposo, Justin Bieber.

Según se puede ver en las imágenes, a la modelo se le ve un poco nerviosa ante la presencia de aquel hombre; además, en múltiples ocasiones ella lo observa insistentemente y mordiéndose los labios. Incluso hace una pequeña acción para llamar su atención: golpea el barandal.

Video viral que ha desatado miles de opiniones. - Foto: Captura de video/TikTok @after_hessa2

Como se puede observar, Hailey se encuentra en compañía de su esposo, quien no parece darse cuenta de lo que sucede.

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones por parte de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar: “Si le pasa a Justin, que será de nosotros, Señor 😂😂😂”; “No sé si esta coqueteándole, pero está mejor que Justin”; “Está lindo el guardaespaldas👏”; “Justin Bieber anda con Judas y no se a dado cuenta 😒😒”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en las distintas plataformas donde se encuentra difundido el video.

Hailey Bieber revela si salió con Justin Bieber mientras él estaba con Selena Gómez

Tras años de casada con el cantante canadiense, Hailey Bieber respondió por primera vez a los rumores o críticas que le hacían algunos seguidores de Justin, respecto una supuesta intervención de la modelo en la relación con la también cantante Selena Gómez.

Las intervenciones de la modelo se dieron en medio de una entrevista para el pódcast Call Her Daddy, en el que el presentador fue directo y le preguntó a Hailey si era verdad que ella había tenido encuentros con Justin Bieber mientras él mantenía su relación con Selena Gómez, una de las respuestas que más buscaban conocer las seguidoras del cantante canadiense.

Muchos rumores sostenían que Hailey Baldwin se 'metió' en la relación de Justin Bieber con Selena Gómez. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Sin embargo, ante estas acusaciones, la modelo y ahora esposa de Bieber resaltó que no era cierto, incluso lo calificó como una “locura”, y afirmó que gran parte del odio que recibe a diario por parte de los críticos proviene de esa acusación, indicando que ella se había “robado” al artista, cuando según dijo, no fue así.

“¿Alguna vez estuviste con Justin románticamente al mismo tiempo que Gómez?”, fue la pregunta de Alex Cooper, el presentador del pódcast, para la modelo.

A lo que ella respondió: “Esto es una locura. Literalmente, nunca he hablado de esto... Gran parte de la perpetuación y el odio viene de ‘Oh, lo has robado’. Se trata de que la gente sepa la verdad. Porque hay una verdad”.

Selena Gómez se dejó ver sin una gota de maquillaje. - Foto: Foto tomada de Instagram @selenagomez

“Ya ha pasado bastante tiempo... Yo me ocupo de mis asuntos. No hago nada, no digo nada. Déjenme en paz, por favor... Se lo ruego. De verdad. Es mi única petición. Sean miserables en otro lugar, por favor”, continuó agregando la modelo, como petición hacia los haters que se han encargado de criticarla durante todo este tiempo, indicando que ella no se metía con los y las fanáticas de su esposo.

Justin Bieber y Hailey Baldwin, ahora llamada Hailey Bieber, se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula internacional, debido a toda la historia que construyeron desde que eran muy jóvenes. Pese a que su relación se consolidó en matrimonio hasta 2018, ambos conservaron una unión intermitente desde 2012 hasta 2017.

Este lazo amoroso que construyeron atravesó todo tipo de altas y bajas internamente, logrando fortalecer los vínculos con el paso del tiempo. Los dos se dieron la oportunidad de vivir un noviazgo distinto, y cada uno devolvió el respaldo emocional del otro.