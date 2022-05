“Qué preocupación mi país”: Lucas Jaramillo anunció su voto y habló sobre Gustavo Petro

El exjugador de Independiente Santa Fe y empresario, Lucas Jaramillo, abrió un espacio en sus redes sociales para hablar sobre la situación política que vive actualmente el país, de cara a las elecciones presidenciales.

A través de un video de Instagram, el representante de estrellas de fútbol comenzó comparando a Colombia con otros países latinoamericanos, y a sus gobernantes con Gustavo Petro.

“Yo puedo decir que yo, afortunadamente por mi trabajo, soy un tipo que viajo con frecuencia a estos países y yo he visto el cambio de cada uno de estos lugares y no es carreta. No es mentira y desafortunadamente vamos derechito a caer en las manos de Gustavo Petro, un tipo que, a comparación al de Perú que es un incompetente y un ignorante, es un tipo inteligente, es un tipo sagaz, elocuente y es un tipo peligroso”, afirmó.

“Es un tipo que viene de donde viene y eso no lo borra nadie, eso no lo borra una amnistía. El hecho de uno haberse alzado en armas y haber sido capaz de secuestrar y haber sido capaz de matar, haber sido capaz de aliarse con el narcotráfico para quemar el Palacio de Justicia, eso no se borra con una amnistía. Pueden amnistiar, pero esa mente turbia y mala ahí está”, añadió.

Así mismo, Jaramillo continuó hablando de los gobiernos pasados y que la corrupción es un problema que le costaría resolver hasta al mismo Jesucristo. Además de dar su opinión sobre estos temas, resaltó el primer período presidencial de Álvaro Uribe.

“Ha habido gobiernos muy buenos. Quién va a negar el gobierno de Álvaro Uribe, el primer gobierno de Álvaro Uribe. Lo que pasa es que no todo vale y haberse hecho reelegir, así lo necesitara el país, hoy le cobra, y haber hecho muchas otras cosas, también hoy le cobra”, dijo.

Después el exfutbolista indicó que vivió una infancia afortunada, pues su familia siempre tuvo las mejores posibilidades y que, al ingresar al mundo del fútbol, se pudo dar cuenta que “vivía en una burbuja” y que no todos tenían sus mismos lujos.

Esta vivencia, según explica Jaramillo, le puede dar una visión apropiada de las clases sociales y por ello “sí puedo hablar de esta lucha chimba que se inventó el señor Gustavo Petro de clases sociales, porque esto no es los ricos contra los pobres”, aseguró.

El empresario le dedicó su mensaje a sus jugadores de fútbol, a los de toda Colombia y todos aquellos que actualmente “tienen la suerte de cobrar un salario importante [...] porque muchos de esos quieren votar por ese señor Gustavo Petro porque creen y piensan que todo lo que dice es verdad”.

“No es verdad es que es imposible lo que él quiere lograr. Ya lo vimos en los países vecinos, está en la historia, está escrito. A uno no le pueden regalar las cosas señores”, continuó.

Lucas Jaramillo continuó su discurso de más de 10 minutos confirmando que sí votará el próximo 29 de mayo y que su voto será por Federico Gutiérrez. “Voy a votar por Fico porque de lo que hay a mí me representa más Federico Gutiérrez”.

Además, continuó afirmando que, a pesar de su apoyo, no está completamente de acuerdo con las alianzas que ha tenido que hacer el exalcalde de Medellín y arremetió contras las hechas por el Pacto Histórico.

“¿Quiénes se están aliando con el Pacto Humano [haciendo referencia al Pacto Histórico]? Es que no falta si no el Diablo, hermano. Es que la matemática es sencilla. Eso no es tan difícil de entender. Colombia, por favor despierta”.

Terminando, habló sobre el ‘Tren’ Valencia: “Me dolió que el ‘Tren’ Valencia, hombre, aliarse con ese señor. Por favor ‘Trencito’ en qué estabas pensando, vos y yo somos amigos, qué te prometieron, Fulería, qué pasa, le vas a dar gusto a todo el mundo”.