Raphy Pina, desde la cárcel, desmintió a Don Omar y defendió a Daddy Yankee de polémica afirmación

El productor habló de los comentarios que hizo Don Omar en su polémica entrevista y dijo no aceptar ninguna de sus acusaciones.

Recientemente, el reguetonero Don Omar prendió las redes sociales con las polémicas declaraciones que dio en su entrevista con “El Chombo”, uno de los periodistas y dj’s más reconocidos en internet y en Puerto Rico.

En la entrevista, Don Omar habló de su carrera musical, de todo lo que ha logrado, sus momentos más difíciles y los más reconfortantes de su trayectoria artística. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue lo que dijo sobre Daddy Yankee.

Para nadie es un secreto que los dos artistas siempre han sido considerados como rivales y que si bien en un principio de su carrera artística cantaron juntos, lo cierto es que ahora mantienen caminos separados y se sabe que no tienen una buena relación.

Sobre el tema, Don Omar decidió hablar y acusó a Daddy Yankee y al productor musical Raphy Pina, de Pina Records, de haberle robado dinero y haberlo sacado de la gira Kingdom hace un par de años.

“Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramon estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el culo conmigo… sí, pero les dije: ‘va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte’, y los invito a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias”, dijo el cantante en la entrevista.

Ante esto, los implicados no se quedaron callados y decidieron reaccionar ante las declaraciones dadas por ‘El Rey’.

Raphy Pina, desde la cárcel, donde paga una condena por porte ilegal de armas, dijo que todo lo que había declarado Don Omar en la entrevista era falso y que su única intención era perjudicar a Daddy Yankee en su gira ‘Legendaddy’, la última de su carrera musical.

“De todas tus acusaciones la única que doy por aceptada es la de ‘bocón’. Y como dices que me conoces, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que, como es tu modus operandi dentro de tu mente, ibas a esperar el momento ‘perfecto’, para con malas intenciones distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro; y que como su ‘complice’ se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones fantasiosas que acabas de distribuir”, fue lo primero que dijo Pina en su cuenta de Instagram junto a una fotografía al lado de Don Omar.

Además, Pina dijo que, con pruebas, iba a desmentir los dicho por Don Omar y con un video de Youtube mostró algunas cláusulas del contrato que hizo con otros artistas de la gira.

Igualmente, mostró fotografías de los conciertos que realizaron juntos Don Omar y Daddy Yankee iniciando la gira y que desmienten las declaraciones del ‘Rey’ sobre haber sido eliminado del proyecto.

Finalmente, Pina reiteró que el único deseo de Don Omar con sus declaraciones era afectar al gira de Daddy Yankee, pero que esto no le funcionó porque, finalmente, se multiplicaron las ganancias y las compras de boletas.

“Por último y no menos importante, te agradezco públicamente, el que gracias a ti y tus acciones estoy trabajando desde el 2016 con el mejor de todos los tiempos y, desde la lejanía, disfrutando de su retiro digno, el cual lo concluirá en la Tierra, el cual vive y lo vio crecer: Puerto Rico, donde él se convirtió, no en un ‘Rey’, sino en una leyenda. Además, el dinero que no pudimos generar en ‘Kingdom’, lo multiplicamos por cien en ‘Legendaddy’ ¡Gracias por eso William!”, concluyó.