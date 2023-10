Rating: así fue le fue a ‘Rigo’ en su noche de estreno, ¿le dio un golpe bajo a ‘Yo me llamo’?

La producción tiene como protagonista a Juan Pablo Urrego, quien se llevó toda clase de halagos en las redes sociales por su interpretación del deportista. La historia comienza cuando Urán todavía es un joven de colegio, quien aunque ama la bicicleta, todavía no tiene idea de que se convertirá en su profesión.

La novela se estrenó presentando dos capítulos, es decir, inició a las ocho de la noche y se extendió hasta las diez. Su competencia más grande es Yo me llamo , que se emite en un horario similar por Caracol.

Y aunque Rigo fue bastante comentada en redes, lo cierto es que, hablando del rating, no logró superar al programa de imitación.

'Rigo' no logró superar a 'Yo me llamo' en el rating.

De acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media, lo más visto en la noche del 9 de octubre fue Yo me llamo , con 11 puntos, mientras que Rigo se ubicó tercera con un poco más de 7 puntos. Cabe mencionar que el segundo lugar fue para Noticias Caracol con su emisión de las siete de la noche.

A lo anterior se debe sumar que, aunque Rigo no logró superar a Yo me llamo , sí se ubicó más arriba de Pasión de gavilanes , la novela con la que compite directamente, pues tienen el mismo formato. La producción que cuenta la vida de los Reyes y las Elizondo se quedó con el cuarto lugar al marcar 6 puntos.

Mientras en RCN se estaba estrenando Rigo , Caracol decidió presentar un capítulo de eliminación en Yo me llamo , lo que le aseguró el primer lugar.