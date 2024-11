¿Reemplazará a Cristina Hurtado? Ornella Sierra habló en SEMANA de su nuevo papel en ‘La casa de los famosos’

¿Ornella Sierra es el reemplazo de Cristina Hurtado?

“A penas salí del reality , empecé a tomar clases de actuación, de dicción, a prepararme con coaches. Incluso, ahora me está preparando el coach de Carla Giraldo, quien se ha comportado súper linda conmigo. La admiro muchísimo. Apenas empecé como host digital, Carla enseguida me recibió, se sentó conmigo, me dijo ‘mira, lo estás haciendo genial, pero prepárate con este coach ’. He estudiado muchísimo para mejorar cada día, y la verdad, siento que la gente ha notado un cambio”, agregó.

“Al salir y ver la oportunidad que tenía afuera, dije: ‘No, yo ya no puedo proyectarme como la misma niña que entró a La casa de los famosos. Si quiero ser presentadora, ser alguien en televisión, necesito que la gente me vea como tal’. Empecé a cambiar de estilo, a estudiar ese tema porque honestamente a mí la moda, era algo que me daba muy igual, pero ahora me encanta también este mundo”.

“El cambio de ciudad también me ha ayudado en eso porque me da la oportunidad de experimentar nuevos looks. La verdad es que me la he gozado, el canal también me ha apoyado muchísimo con eso, cuando empecé como host digital, empecé a trabajar con una persona que es la que me ayuda y me encantó, el canal me ha enseñado muchísimo, me ha dado muchas oportunidades”.