Representante de Brad Pitt dice que acusaciones de maltrato son falsas

Luego de que Angelina Jolie saliera públicamente a decir que su expareja Brad Pitt la había violento a ella y a sus hijos, en el año 2016, un representante legal salió en defensa del actor.

Brad Pitt supuestamente “asfixió” a uno de los hijos que tuvo con Angelina Jolie y “agarró” a su entonces esposa por la cabeza durante un vuelo en medio de un avión privado, en el año 2016, según documentos judiciales obtenidos por Page Six el martes, 4 de octubre.

La actriz de Maléfica, de 47 años, presentó recientemente una contrademanda donde afirmó que la estrella de El club de la pelea, de 58 años, supuestamente “asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara” y “agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió”.

“Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, luego la agarró por los hombros y la sacudió de nuevo, lanzándola luego a la pared del baño -se puede leer en el texto jurídico, en el que también se constata que la actriz narró cómo, presuntamente, que su expareja atacó a uno de sus hijos cuando intentó defenderla- Pitt asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados. Muchos lloraban”.

El texto continúa relatando más acusaciones en contra del actor y comportamientos inapropiados.“En un momento dado, vertió cerveza sobre Jolie; en otro, vertió cerveza y vino tinto sobre los niños”.

La cadena de noticias internacionales CNN mencionó que tras las declaraciones de Jolie que le han dado la vuelta al mundo, un representante salió en defensa del actor de 58 años y aseguró que todo lo dicho es mentira. “(La historia de Jolie) sigue evolucionando cada vez que la cuenta con nuevas afirmaciones sin fundamento. Brad ha aceptado la responsabilidad por lo que hizo, pero no por las cosas que no hizo. Estas nuevas acusaciones son completamente falsas”.

Cabe recordar que en septiembre del año 2016, Brad Pitt fue investigado por presunto abuso de menores por el FBI por este mismo incidente. Sin embargo, para esa oportunidad las autoridades no presentaron cargos penales contra el galardonado actor de Hollywood, quienes revelaron que en septiembre de 2019 que se puso sobrio y dejó atrás su problema de alcoholismo, que también llegó a perjudicar a Pitt.

Según documentos obtenidos previamente por Page Six, un representante de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos llegó a la conclusión de no procesar a Pitt con base a las discusiones con el agente del caso.

“Todas las partes acordaron que no se presentarían cargos penales en este caso debido a varios factores”, señalaban los registros.

Asimismo, para esta oportunidad, una fuente cercana a la estrella de Once Upon a Time in Hollywood dijo en agosto de este año que “Angelina y su equipo han estado tratando desesperadamente de encontrar algo”, y añadió: “Todo esto es para el espectáculo. Todo esto es información que ella ya tenía hace cinco años y medio. No hay nada nuevo aquí”.

Por su parte, los abogados de Angelina Jolie sostienen en la nueva contrademanda, sin embargo, que el agente del FBI que investigó las acusaciones tenía “causa probable para acusar a Pitt de un delito federal por su conducta ese día.”

Por otra arista de este asunto, de acuerdo a la misma contrademanda, Angelina Jolie y sus hijos quedaron traumatizados por el supuesto abuso de Brad Pitt en el avión.

Jolie afirmó que ella y sus hijos quedaron traumatizados por Brad Pitt tras su infame pelea en un avión privado en 2016.

“Los eventos de ese día fueron traumáticos para Jolie y los niños”, argumentaron los abogados de la actriz en documentos judiciales.

La presentación continuó: “Hasta el día de hoy, todos ellos no han podido regresar a Chateau Miraval debido a su asociación con estos eventos traumáticos, incluidos los niños que ahora son adultos legales.”