Rigoberto Urán rompió el silencio y destapó si ‘Evaristo’ existió en la vida real; reveló situación que vivió su padre

Rigoberto Urán destapó si existió ‘Evaristo’ en la vida real

“¿Cuándo se va a retirar? Ya, deje de engañar a la gente”, preguntó con cizaña, a lo que el famoso aclaró: “¿De qué, del ciclismo?, ¿le dijo una cosa? Me acaban de hacer una oferta del equipo por dos años más, y para que usted escuche, hasta un equipo de fútbol me dijo que me quería. No como el hijo suyo que ni para el ejército sirvió”.