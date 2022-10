Rihanna vuelve a la música, hará la canción oficial de ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Después de seis años sin escuchar una nueva canción de Rihanna, la espera terminó y la misma cantante anunció su nuevo sencillo, que se podrá escuchar el próximo viernes 28 de octubre, día en que se estrenará un nuevo adelanto de la película Black Panther: Wakanda Forever.

La relación entre la cinta y el sencillo de Riri es porque dicha canción hace parte de la banda sonora de la película, que se estrenará el próximo 11 de noviembre.

‘Lift Me Up’ es el nombre de la canción, de la que solo se conoce unos segundos de su melodía y todo gracias al adelanto que publicó la cantante en sus redes sociales. Dicho sencillo fue escrito por Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y el director Ryan Coogler, siendo un homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman.

Una de las que se pronunció sobre la colaboración de Rihanna en la banda sonora de la cinta fue la cantante Tems. “Después de hablar con Ryan y escuchar su dirección para la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño… Rihanna ha sido una inspiración para mí, así que escucharla transmitir esta canción es un gran honor”, afirmó la artista a través de un comunicado.

La participación de Rihanna en la banda sonora es una garantía para continuar el éxito que alcanzaron Kendrick Lamar y SZA con la canción All The Stars, para la película original Black Panter, que logró múltiples nominaciones a los premios Grammy y una nominación a Mejor canción original en los premios Óscar en 2019, galardón que terminó llevándose Lady Gaga con la canción Shallow, interpretada para la conta A Star is Born.

Uno de los objetivos de ‘Lift Me Up’ es hacerle un gran homenaje a Boseman, quien interpretó al rey T’Challa en la primera cinta de ‘Black Panter’ y murió el 28 de agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon, con el que luchó incluso cuando estaba grabando el filme y posteriormente en las promociones de la cinta alrededor mundo, donde se veía agotado y somnoliento en las ruedas de prensa, pero siempre con el ánimo de cumplirles a sus fanáticos.

En esta nueva entrega, Wakanda Forever, la trama se centra en los líderes de Wakanda mientras lidian con la muerte de su gobernante y luchan para proteger su nación de las potencias mundiales intervinientes. Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong’o y Winston Duke también hacen su aparición estelar en la cinta.

Los productores y realizadores de la cinta esperan que con la inclusión de estrellas como Rihanna en la banda sonora y con un elenco de primera como el mencionado anteriormente, la cinta logre recaudar por lo menos 175 millones de dólares en el primer fin de semana de estreno, según reporta Variety, que lo pondría en el podio de los estrenos más exitosos de 2022 y en una muy buena posición para lograr el éxito de su antecesora, que recaudó 202 millones de dólares en su fecha de lanzamiento y al final logró recaudar $700,4 millones solo en Estados Unidos y otros $1,5 millones a nivel mundial.

Por su parte, Rihanna llevaba ya seis años dedicada a proyectos personales como su línea de ropa interior Savage X Fenty y su marca de moda Fenty Beauty, que la han catapultado como una de las cantantes más acaudaladas de la última década. Además, Riri se convirtió en mamá y está dedicada a la crianza de su primer hijo.

Por lo pronto queda esperar el lanzamiento de Lift Me Up y que se conozcan más detalles de la presentación de la artista de Barbados en el medio tiempo del Super Bowl 2023.