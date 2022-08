A$AP Rocky, pareja de Rihanna, acusado de participar en un tiroteo

El rapero estadounidense A$AP Rocky fue acusado -el lunes- de presuntamente dispararle a un examigo en Hollywood el año pasado.

El cantante de 33 años, cuyo verdadero nombre es Rakim Mayers, enfrenta dos cargos de agresión con arma semiautomática, señaló la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles.

Mayers habría apuntado el arma contra su examigo durante una pelea en noviembre.

En una siguiente confrontación entre ambos, le habría disparado dos veces causándole una “herida menor”, según la policía.

Mayers deberá presentarse nuevamente el miércoles ante una corte de Los Ángeles.

El autor de ‘Praise the Lord (Da Shine)’ fue arrestado por el incidente en el Aeropuerto Internacional de los Ángeles en abril, cuando llegaba de Bárbados en un vuelo privado.

Los medios estadounidenses reportaron que estaba en la isla con su novia embarazada, Rihanna.

La artista de éxitos como ‘Diamonds’ y ‘Umbrella’ dio luz a un niño el 13 de mayo en Los Ángeles.

En una entrevista con la revista GQ publicada en mayo de 2021, Mayers dijo de Rihanna era el “amor de mi vida”.

Nacido en Nueva York, Mayers fue arrestado anteriormente en Estocolmo en 2019 tras una pelea callejera.

Estuvo bajo custodia en Suecia durante más de un mes en un hecho que atrajo la atención y se benefició de una sentencia suspendida.

Rihanna sería la multimillonaria más joven de Estados Unidos

Rihanna se ha convertido en una de las celebridades internacionales más famosas de la industria musical, debido al largo recorrido que ha tenido en su carrera profesional. La estrella ha sobrepasado toda clase de barreras en su camino, posicionándose como una de las mujeres más reconocidas en la actualidad por sus canciones, estilo y proyectos.

En medio de su proceso materno tras darle la bienvenida a su primogénito, fruto de su amor con A$AP Rocky, la artista llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un reconocimiento que recibió en las últimas horas. La cantante de Barbados fue designada como la multimillonaria más joven de Estados Unidos, teniendo en cuenta sus inicios desde cero y sus propios proyectos.

De acuerdo con el reciente ranking que fue presentado por la famosa revista Forbes, la intérprete de ‘Bitch Better Have My Money’ tomó esta posición debido al evidente crecimiento económico que ha tenido a lo largo del tiempo con sus empresas, marcas e inversiones. La categoría concedió este reconocimiento a la también actriz por construir su fortuna con trabajo y emprendimiento, dejando de lado contribuciones familiares o de herencias.

La celebridad ha conquistado a millones de personas en el mundo con su presencia en la música, específicamente en géneros como el R&B y el pop. Pese a que se tomó un tiempo indefinido lejos de los escenarios, muchos de sus fans siguen añorando el momento en que anunciará un nuevo proyecto artístico para poner a bailar y cantar.

En la actualidad, además de cautivar con varios contenidos en sus cuentas oficiales de redes sociales, la estrella musical se ha concentrado en expandir todas sus marcas en la industria de la moda, planteando diversas ideas en el mundo de la belleza y los estereotipos sociales.

La intérprete de ‘What’s My Name’ posee una gran fortuna de 1.400 millones de dólares, debido a su rol como copropietaria de la reconocida línea de maquillaje Fenty Beauty, la cual salió al mercado de forma oficial en 2017.

Por lo tanto, Kylie Jenner, la integrante del clan Kardashian había sido la encargada de llevar este título de la multimillonaria más joven de Estados Unidos en 2019, luego de que la revista hiciera un estudio de las ganancias que tenía en su fortuna. Sin embargo, en 2022 esto cambió, ya que la organización reevaluó el dinero existente y estimó que el total se encontraba por debajo del billón de dólares.

Rihanna, con 34 años, no solo logró llegar al famoso listado, siendo la única mujer menor de 40 años, sino que se convirtió en la primera multimillonaria de Barbados.

*Con información de AFP.