¿Sebastián Caicedo tiene nueva novia? El actor fue visto con una modelo en Medellín

Sebastián Caicedo, expareja de la reconocida actriz Carmen Villalobos, fue captado por un paparazzi en plena Feria de las Flores este fin de semana con una mujer, a la que, al parecer, se veía muy cercano.

A través de su cuenta de Instagram, el portal Rechismes publicó varias fotos en las que se observa al actor colombiano y a la modelo Julieth Román en un concierto de Medellín, al parecer dándose muestras de cariño, como si fueran una pareja.

¿Por qué terminaron Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos?

El 18 de julio, Carmen Villalobos aclaró los rumores que muchos de sus seguidores tenían sobre el final de la relación de la actriz con su esposo Sebastián Caicedo. Los rumores se debían a la falta de publicación de fotos o videos de la pareja estando junta.

Villalobos publicó un video en el que expresó sus sentimientos y confirmó su separación con su esposo, con el cual se había casado en el 2019 y mantuvo una relación de 13 años.

“Yo los considero parte de mi familia y la familia no solo está en los buenos momentos sino también en los inesperados. Así que hoy estoy aquí, frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años y que lo siguen haciendo, para confirmarles que hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos”, con estas palabras inició la actriz su video.

La actriz, conocida por sus actuaciones en producciones como Sin senos sí hay paraíso y Hasta que la plata nos separe, explicó cómo tomó junto a su expareja la decisión de finalizar su matrimonio.

“Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlos muchísimo entendimos que nada, es momento de tomar caminos diferentes. Me imagino que esto para algunos será una sorpresa. A lo mejor para otros no tanto; pero como lo he expresado antes, porque ustedes lo saben, lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad”, afirmó la colombiana.

Villalobos agradeció a sus seguidores por estar siempre pendiente a su vida personal y profesional y envió un mensaje a los medios de comunicación. “Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré. Les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes y a los medios por estar presente en cada momento de mi vida, pidiéndoles por favor que puedan entender y darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo en mi historia. Los amo muchísimo y como siempre se los digo, gracias por estar aquí conmigo”.

Por su parte, Sebastián Caicedo en sus historias de Instagram también se pronunció con un video agradeciendo los mensajes de cariño que ha recibido de sus seguidores en los últimos días, y explicó que los motivos de esta ruptura no estuvieron relacionados con la aparición de otra persona en sus vidas.

“Gracias a todos por esos años de cariño y apoyo para este amor tan bonito. Gracias por sus mensajes en un momento tan difícil para los dos. Solo quiero aclararles que nunca fue por una tercera persona y mucho menos porque yo sea gay”, justificó Caicedo.

“Simplemente, como también ella lo expresó, la vida nos llevó a rumbos y caminos diferentes, donde es mejor decir adiós, desde el amor, ese mismo amor que siempre nos caracterizó; también como lo dijo Carmen, solo me voy a referir a este tema en esta ocasión, así que les pido de todo corazón que respeten este momento tan complicado, que estoy seguro de que ninguno de ustedes quisiera vivir, gracias, gracias, gracias y que Dios los bendiga”, concluye en el video.