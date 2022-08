Qué lindos: el emotivo momento familiar que compartieron Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Una de las historias de amor de Hollywood que sigue conmocionando a los espectadores es la relación de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, dos reconocidos actores que han permanecido juntos durante 23 años y la relación ha sido catalogada como una de las más duraderas en el mundo del espectáculo.

En las últimas horas, la actriz Catherine Zeta-Jones compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram un emotivo video en el que muestra cómo es el ambiente familiar. En el video se detalla a Douglas bailando con su hija y a Jones con su hijo al son de un jazz.

El video de los artistas ha generado muchas reacciones de los usuarios, en donde elogian con palabras y emoticones ese emotivo momento familiar.

La historia de amor de Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas

Cuando Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas comenzaron a salir, en 1998, casi nadie les auguraba un buen futuro. Ella, con 29 años, estaba comenzando a destacar en Hollywood por su papel en La máscara del Zorro, mientras que él, con 54, ya era toda una leyenda viviente de la industria, y aún se estaba separando de su primera esposa, Diandra Luker, en medio de acusaciones de infidelidad y de una supuesta adicción al sexo.

Pero más allá de la diferencia de edad y de la fama de mujeriego del actor, muchos dudaban de que una pareja de actores en el pico de la popularidad pudiera tener futuro. Casi ninguna relación había logrado sobrevivir antes en Hollywood y no parecía que fuera a ser diferente con ellos.

En la actualidad, sin embargo, contra todos los pronósticos siguen juntos y tienen uno de los matrimonios más estables del mundo de la farándula. Ella acaba de cumplir 52 años y él 77, tienen dos hijos de 19 y 22, y viven en una mansión del siglo XIX en Bedford, un pueblo a una hora en carro de Nueva York.

Michael quedó prendado de Catherine cuando la vio en ‘La máscara del Zorro’ y le pidió a varios de sus amigos que los presentaran, lo que finalmente pasó en 1998. Esa noche, en un bar, tratando de sonar seductor, él le dijo “¿Sabes? Yo voy a ser el papá de tus hijos”, a lo que ella, incómoda, solo atinó a replicar “he oído mucho sobre ti y por lo que veo, es verdad. Así que buenas noches”, antes de irse.

Pero todo en esta historia no es color de rosa, en medio del camino esta exitosa pareja se ha tenido que enfrentar a momentos difíciles. En una entrevista con la revista Vanity Fair, la actriz dejó claro que lejos de tener un matrimonio perfecto, donde todo es color de rosa, ambos han enfrentado enfermedades, chismes de los tabloides y hasta una separación, pero siempre han sabido resolver las cosas.

Una de las situaciones que tuvieron que enfrentar con mucha tenacidad fue en 2010, cuando a Michael le diagnosticaron un cáncer de garganta en estado avanzado. La enfermedad fue tan fuerte, que muchos creyeron que el actor no iba a salir con vida. Para entonces ya vivían en Nueva York, y la tranquilidad que habían tenido en el Caribe había sido reemplazada con el asedio de los paparazzis y los periodistas.

Eso no ayudaba a Catherine en la dura tarea de apoyar a su esposo en el momento más difícil de su vida, pues como alguna vez le dijo al Daily Telegraph: “Nunca antes tuve que lidiar con algo así y no sabía qué hacer. Sentía que no tenía las herramientas emocionales para hacer frente”. Sin embargo, la actriz dice que la clave de la felicidad está en que no se guardan ningún secreto y en que se quieren tanto por sus diferencias, como por sus semejanzas. Además, son conscientes de que a partir de ahora la edad podría ser un problema, pero se lo toman con humor.