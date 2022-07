Rihanna sería la multimillonaria más joven de Estados Unidos, le quitó el título a Kylie Jenner

Rihanna se ha convertido en una de las celebridades internacionales más famosas de la industria musical, debido al largo recorrido que ha tenido en su carrera profesional. La estrella ha sobrepasado toda clase de barreras en su camino, posicionándose como una de las mujeres más reconocidas en la actualidad por sus canciones, estilo y proyectos.

En medio de su proceso materno tras darle la bienvenida a su primogénito, fruto de su amor con A$AP Rocky, la artista llamó la atención de sus fieles seguidores de las plataformas digitales con un reconocimiento que recibió en las últimas horas. La cantante de Barbados fue designada como la multimillonaria más joven de Estados Unidos, teniendo en cuenta sus inicios desde cero y sus propios proyectos.

De acuerdo con el reciente ranking que fue presentado por la famosa revista Forbes, la intérprete de Bitch Better Have My Money tomó esta posición debido al evidente crecimiento económico que ha tenido a lo largo del tiempo con sus empresas, marcas e inversiones. La categoría concedió este reconocimiento a la también actriz por construir su fortuna con trabajo y emprendimiento, dejando de lado contribuciones familiares o de herencias.

La celebridad ha conquistado a millones de personas en el mundo con su presencia en la música, específicamente en géneros como el R&B y el pop. Pese a que se tomó un tiempo indefinido lejos de los escenarios, muchos de sus fans siguen añorando el momento en que anunciará un nuevo proyecto artístico para poner a bailar y cantar.

En la actualidad, además de cautivar con varios contenidos en sus cuentas oficiales de redes sociales, la estrella musical se ha concentrado en expandir todas sus marcas en la industria de la moda, planteando diversas ideas en el mundo de la belleza y los estereotipos sociales.

Rihanna, un éxito en la moda

La intérprete de What’s My Name posee una gran fortuna de 1.400 millones de dólares, debido a su rol como copropietaria de la reconocida línea de maquillaje Fenty Beauty, la cual salió al mercado de forma oficial en 2017. Esta idea surgió como una colaboración directa con la marca Sephora, líder en venta y distribución de productos de belleza.

Según registró La República, tras tres años de comercializar estos productos de maquillaje, la empresa logró en 2021 acumular ganancias que superaron los 580 millones de dólares. La línea maneja rubores, bases, labiales e iluminadores, recibiendo buenas reseñas del público.

En cuando a su marca de moda, Rihanna decidió darse una oportunidad en este universo y emprender con una idea que se enfocara en lencería y diseños completamente cómodos. Su concepto buscaba apostarle a la inclusión y a la diversidad de cuerpos en el mercado, derribando los estándares sociales que existían antes con ciertas figuras.

Savage X Fenty fue fundada en 2018 y logró tomar impulso entre el público internacional, marcando una huella entre otras marcas de esta clase de prendas. Esta línea le apuesta a sujetadores, ropa para dormir, lencería sensual, diseño cómodos y ropa interior casual.

Además de estas colecciones que ha presentado oficialmente, la cantante logró colaborar con grandes marcas como Balmain, Puma y Armani.

Kylie Jenner perdió el título

La integrante del clan Kardashian había sido la encargada de llevar este título en 2019, luego de que la revista hiciera un estudio de las ganancias que tenía en su fortuna. Sin embargo, en 2022 esto cambió, ya que la organización reevaluó el dinero existente y estimó que el total se encontraba por debajo del billón de dólares.

Rihanna, con 34 años, no solo logró llegar al famoso listado, siendo la única mujer menor de 40 años, sino que se convirtió en la primera multimillonaria de Barbados.