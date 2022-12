Robert Downey Jr reveló que es adicto a las drogas y que las consume desde niño

El estadounidense contó la historia sin tapujos de su relación con su padre en el documental ‘Sr.’ y también dio a conocer que su carrera se vio envuelta por la adicción a las drogas. De este episodio oscuro, Robert Downey Jr dijo que duró 20 años para lograr recuperarse completamente.

En esta producción de Netflix, el actor le rinde homenaje a su padre, quien falleció en julio del año 2021 y quien también fue consumidor de drogas como la cocaína y marihuana. Esto lo hacía en el sótano de su casa y desde muy pequeño Downey Jr empezó con los malos hábitos.

La fecha de estreno del proyecto será el próximo 2 de diciembre y ya se conocen algunas declaraciones del actor de Iroman. “Alterábamos nuestra conciencia con sustancias. Yo solo jugaba a un juego de querer apaciguarme a mí mismo, [...] antes de aceptar el hecho de que las cosas se habían descontrolado. Sinceramente, y más que otra cosa, lo recuerdo y pienso ‘es impresionante que de ahí pudiera salir una película terminada”, explicó para la plataforma de streaming.

También se conoció que a su familia llegó Laura Ernst, con quien Robert Downey contrajo matrimonio en 1991 y su vida tuvo un giro total, puesto que se rehabilitó y logró darle la ayuda que su hijo necesitaba para que también saliera de ese oscuro mundo.

Lastimosamente, tres años después de la boda, Ernst murió a causa de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) pero esto lo dio aún más fuerza a Downey padre para dejar completamente su adición. “Cuando la perdiste, y seguiste limpio, y yo seguía por ahí fuera, me decías que tenía que seguir en este planeta y no rendirme. No eras exactamente un hombre sin karma. No vamos a jugar con la verdad aquí. Pero aquello fue una cosa súper importante”, le indicó Robert Downey Jr a su papá, quien aún vivía cuando se hizo el documental.

Robert Downey Jr. muestra su nuevo look, obra de sus hijos

Robert Downey Jr. mostró un nuevo look en la alfombra roja el viernes pasado, 4 de noviembre, dejando ver toda su cabeza afeitada en una proyección especial de Sr., el documental de Netflix del actor sobre su difunto padre.

El nuevo peinado de Downey fue obra de sus hijos Exton, de 10 años, y Avri, de 8, quienes el pasado 29 de octubre se dieron a la tarea de cambiar el look de la estrella que le dio vida a Iron Man.

Downey, de 57 años, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que le pedía al dúo de chiquillos que le ayudara a preparar su próximo papel en la serie limitada de HBO The Sympathizer.

“No quiero tener que llevar una gorra de calvicie, ¿me afeitan la cabeza?”, fue la pregunta que Robert Downey les soltó a sus hijos en el clip. Luego de todo este registro gráfico, el actor les cuestionó cuánto les debía por el corte de pelo y su cambio de look.

Luego de esto y después de estrenar su cambio de imagen en la proyección de Sr., donde combinó su chaqueta azul estampada con unas gafas tintadas a juego, la estrella de Sherlock Holmes se decantó por otra combinación de colores en la Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll del sábado: un traje de color lima y unas gafas verdes brillantes.

Por su parte, Downey Jr también estuvo presente en el evento de lanzamiento de la banda británica Duran Duran y los miembros del grupo fueron vistos admirando su cabeza rapada, durante la ceremonia que estuvo llena de estrellas del mundo.

Aunque el nuevo look del actor que creó un legado con su interpretación de Tony Stark podría ser para un papel, el hecho de afeitarse su frondosa cabellera le sitúa en buena compañía; estrellas como Demi Lovato, Saweetie e Iris Law contribuyeron a que el corte de pelo al rapado fuera una de las tendencias capilares más populares de 2022.