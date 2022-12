Ryan Reynolds conmovió hasta las lágrimas con su discurso en los People’s Choice Awards: “Ya me estoy volviendo viejo”

Ryan Reynolds, a sus 46 años de edad, recibió el Icon Award en los People’s Choice Awards y sorprendió al mundo del espectáculo con un discurso que le sacó más de una lágrima a los espectadores de los premios.

Aunque inició bromeando, sus palabras se fueron convirtiendo mucho más nostálgicas mientras se mostraba agradecido. “Siento que estoy en mi funeral, excepto que aquí puedo irme. Supongo que finalmente di positivo para ser un ícono. Lo he estado evitando durante años, pero aquí estamos”, dijo entre risas el actor estadounidense.

Cuando habló de su familia, solo tuvo palabras de gratitud, sobre todo hacia su padre, quien falleció en 2015, y su esposa, la también actriz Blake Lively.

“Todo esto empieza con mi familia y termina con mi familia [...]. Y si él (el padre de Reynolds) pudiera ver todas las cosas que me están sucediendo, no estaría impresionado; lo estaría más por sus tres nietas pequeñas [...]. Y va a ser un cuarto hijo muy pronto. Eso sí, si sucede esta noche mientras estoy aquí, buscaré un sofá para dormir [...]. Blake y mis hijas, ustedes son literalmente mi corazón, mi esperanza, mi felicidad [...]; mi familia me agota, pero en realidad me dan más fuerza de la que cualquier hombre podría merecer”, dijo emocionado quien interpreta a Deadpool en el universo cinematográfico de Marvel.

Y concluyó afirmando que no podía creer que ya completaba tres décadas en la industria del espectáculo en Hollywood, lo cual lo hacía parecer un actor experimentado.

“Siento que me estoy haciendo viejo [...]. He estado haciendo este trabajo por más de 30 años. Es mucho tiempo para hacer cualquier cosa [...], pero me siento muy agradecido por la capacidad que tengo de hacer este trabajo durante tanto tiempo y permanecer vigente en esta industria”, dijo el actor.

“Fue traumático”: Ryan Reynolds revela su momento más vergonzoso en la televisión

Reynolds, días atrás, reveló uno de los momentos más vergonzosos que tuvo que vivir en la televisión.

Durante una entrevista con el medio Today, el actor se encontraba promocionando la película navideña Spirited -a disposición del público en cines desde el 11 de noviembre y en la plataforma de streaming AppleTV+ el 18 de noviembre-, una adaptación musical del Cuento de Navidad de Charles Dickens de 1843, con sus coprotagonistas Will Ferrell y Octavia Spencer, cuando compartió la “traumática” anécdota.

“Llevo mucho tiempo haciendo este trabajo, y cuando vas a estas giras internacionales, empiezas a decir: ‘¿Cuál es el espectáculo más raro al que podemos ir?’”, señaló.

Se trata de un momento que tuvo que vivir en televisión en 2018, mientras promocionaba la película Deadpool 2, de Marvel y 20th Century Fox, en Corea del Sur, apareciendo en un famoso reality de canto, vestido de unicornio.

“Esto fue antes de que ‘El cantante enmascarado’ (Masked Singer) estuviera en Estados Unidos. Así que dijeron: ‘Tienen este espectáculo llamado ‘Cantante enmascarado’, que es enorme en Corea del Sur”, aclaró. Asimismo, añadió que sin pensarlo dos veces, aceptó, “Dije: ‘Señor, vamos a hacer este espectáculo. Tenemos que hacer ese programa’”.

Reynolds cantó la canción ‘Tomorrow’ del musical de Annie mientras vestía como un unicornio. “En ese momento, ningún occidental había estado en ese programa antes, así que fue una gran sorpresa cuando perdí la máscara. (...). Lo que es una locura es que estuve en el infierno de verdad. Cuando estaba allí, me decía: ‘¿Por qué me apunté para hacer esto? ¡Esto es horrible! Esto es realmente horrible! (...) Ni siquiera conozco esta canción, no sé cómo hacer esto. Fue traumático”, recordó el artista.