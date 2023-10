¿Se va del país? Marbelle reveló que cambiará de lugar de residencia

“La verdad es que no existe la posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir”, aseguró en aquel momento en sus redes.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que no sabían que la cantante estuviera interesada en cambiar de ciudad, mientras que otros le recordaron su promesa de irse de Colombia. También hubo algunos que aseguraron que “solo lo estaba diciendo de forma sarcástica”, luego de la renuncia de Quintero.

La verdadera razón por la que Marbelle no se fue de Colombia

“Este programa es la principal razón por la que regresé, por la que me quedé en el país. No ha sido una decisión fácil, pero no me arrepiento porque estoy haciendo realidad los sueños de muchos chicos”.