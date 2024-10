Sean ‘Diddy’ Combs no se rinde: va por la salida de prisión pidiendo nueva fianza; el escenario no es alentador

En una audiencia de fianza hace tres semanas, un juez rechazó la propuesta de fianza de 50 millones de dólares de la defensa que habría permitido que el cantante de “I’ll Be Missing You” fuera puesto bajo arresto domiciliario en su mansión de Florida con monitoreo GPS y límites estrictos a las visitas.

Los abogados de Combs no han pedido al nuevo juez de primera instancia, Arun Subramanian, que considere liberarlo bajo fianza. En una audiencia el jueves, mientras Combs se sentaba junto a sus abogados con un mono beige de la cárcel, Subramanian sugirió que estaría abierto a abordar el tema.

¿Cuándo se hará el juicio de Sean ‘Diddy’ Combs?