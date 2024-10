Reviven foto de Karol G con Sean ‘Diddy’ Combs y la relacionan con el escándalo; fans la defienden: “No la van a dañar”

Combs fue arrestado en el lobby de un hotel de Manhattan y está bajo custodia federal, dijo una persona familiarizada con la detención que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente.

Sale a la luz foto de Karol G con Sean ‘Diddy’ Combs

“Ahora por algo que no comprueba absolutamente nada, no vendrán los envidiosos a tratar de dañar el talento demostrado por Karol G”; “No prueba nada, no la van a dañar”; “Solo porque tenga una foto con él no quiere decir que ella sea igual, además Karol G no estaba en la lista”; “Pues ya debería de borrarla por respeto a sus fans que la apoyamos en todas partes, porque no hace sentido tener una foto con un monstruo como es Diddy”; “Karol espero que tu no... porque en serio sería una decepción”, se lee en su foto de Instagram.