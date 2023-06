Seguidores de Jennifer López y Ben Affleck aseguran que por este detalle su felicidad es ‘falsa’

El amor entre las celebridades es uno de los temas más perseguidos por paparazzis y fans en todo el mundo. Desde el cotejo inicial, los logros alcanzados en pareja, pasando por las dificultades, hasta los escándalos de infidelidad y rupturas, son algunas de las etapas más vigiladas por la prensa.

De esta manera, el romance entre Jennifer López y Ben Affleck no ha sido la excepción . Como la pareja ya estuvo junta a inicios de los 2000, su regreso fue todo un hit cuando se hizo público. Sin embargo, no han faltado los rumores alrededor.

Jennifer Lopez, izquierda, y Ben Affleck llegan a la Ralph Lauren Spring 2023 Fashion Experience el jueves 13 de octubre de 2022 en The Huntington en Pasadena, California (AP Photo / Chris Pizzello) - Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Recientemente, la cantante y el actor estuvieron en la premier de The Flash, ya que él hizo parte del reparto de la cinta en el papel de Bruce Wayne/Batman. Es un evento más en el que se acompañan mutuamente, volviéndose esto una costumbre.

No es normal que las parejas en Hollywood lo hagan, pues es más común ver que cada una de las celebridades cumplan agendas muy independientes. No obstante, el mensaje de unión entre ellos siempre ha sido claro; han estado en las celebraciones individuales recientes que cada uno ha tenido.

Así las cosas, las sonrisas, caricias y coqueteos no faltaron en la alfombra roja de la película de DC. No obstante, los seguidores de ambos inmediatamente saltaron en las redes sociales para afirmar que tanta felicidad no era real.

“Claro que les queda disimular para vender la promoción de su peli .. Jajaj.. Ya se los ha visto enojados muchas veces... Pero mientras promocionan hay que estar como un dulce... Veremos cuánto duran”, decía un tuit.

Otros, por su parte, mencionaron que “estaban fingiendo” para las fotos. “Caras vemos corazones no sabemos”; “Él con cara de aburrido!! se nota que para variar lo obligaron”; “Sabes que hablaron antes del evento y ella dijo ¡Sonríe!”; “¡Ella probablemente le dijo que se comportara!”, por ejemplo. Otros fueron aún más incisivos en sus comentarios. “Sí, los rehenes son adorables”, refiriéndose a la supuesta actitud de obligación que JLo impondría sobre Affleck.

Los rumores de que su relación es fingida y que ella le forzaría a mantener una conducta social llevadera se remontan a los Grammy 2022, en que el protagonista de ‘Argo’ y ‘La Liga de la Justicia’ mostró una actitud bastante extraña tras aparentes discusiones con su compañera.

Tiempo después, se filtró un video en que se baja molesto de su auto y le da un portazo al vehículo, preocupando a sus fans.

Estos episodios se unen a una lista numerosa de incidentes en los que se les ha visto, no pasándola también.

Jennifer López y Ben Affleck en la premier de 'The Flash'. Foto: Instagram @moodof90.s - Foto: Foto: Instagram @moodof90.s

Jennifer López y Ben Affleck compraron una mansión de 60 millones de dólares

La búsqueda de un nuevo hogar para la pareja de Hollywood fue difícil y llevó más de dos años en completarse, pues tanto Affleck como su esposa son muy quisquillosos a la hora de habitar un espacio que no solo será si “nido de amor” , también vendría siendo el hogar de los mellizos de la diva del Bronx, Emme y Maximillian, y un lugar ocasional para la hija del actor, Violett.

Tal como publica el portal estadounidense TMZ, Ben y Jenn finalmente compraron una mansión de 60 millones de dólares que “cuenta con un cine, sala de vinos, salón de whisky y un spa con peluquería y salón de uñas, sauna y sala de masajes”. También tiene un espacio deportivo de 5,000 pies cuadrados que incluye una cancha cubierta de pickleball, un ring de boxeo y un salón de deportes varios.

Ben Affleck junto a Jennifer López en los Premios Grammy; debido a su expresión en redes sociales afirman que estaba muy aburrido en la ceremonia. - Foto: getty Images / John Shearer

Ahora, en cuanto a las instalaciones interiores, dicha casa tiene en total 12 habitaciones, 24 baños y 15 chimeneas, que suplen a la perfección las necesidades de la pareja, quienes aman aparecer en público muy acaramelados demostrando su amor, pero también requieren de espacios amplios donde cada uno pueda darle rienda suelta a su propia individualidad.

Se dice que Ben y Jen pagaron $60′850.000 dólares en efectivo y todo el proceso de compra duró tan solo una semana. Esta suma de dinero puede ser una fortuna completa para cualquier mortal y podría darle mucho estatus a la pareja por tener dicha suma a la mano, sin embargo, tanto Ben como Jenn fueron muy afortunados, pues dicha mansión salió a la venta por primera vez en 2018 con un precio al público de $135′000.000, monto que nadie pagó y por eso este año volvió al mercado por $75 millones de dólares.