Selena Gómez expone la verdadera razón por la que no puede tener hijos

La actriz y cantante Selena Gómez reveló en una entrevista con Vanity Fair la razón por la que no puede tener hijos publicada este lunes 9 de agosto, debido a complicaciones médicas.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 15 DE ENERO: Selena Gómez asiste a la 75ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Peacock Theatre el 15 de enero de 2024 en Los Ángeles, California. (Foto de Neilson Barnard/Getty Images) | Foto: Getty Images

Para Gómez el hecho de no ser mamá la frustra un poco pero las verdaderas razones del por que no puede tener hijos son por complicaciones en su salud, “Desafortunadamente no puedo llevar mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé”, explicó la actriz de 32 años.

Para el año 2025 la cantante fue diagnosticada con lupus y tras recibir un trasplante de riñón en 2017, Gómez admitió que por estos sucesos le obstaculiza traer vida al mundo algún bebe, motivo que que tuvo que procesar durante un tiempo.

Ante la noticia Selena Gómez confesó: “No es necesariamente la forma en que lo había imaginado. Pensé que sucedería de la manera en que sucede para todos”, añadió en referencia a su camino hacia la maternidad, hecho que sería un sueño para ella. Pese a la esta situación tan incomoda que atraviesa la actriz Selena Gómez se muestra optimista sobre sus posibilidades de convertirse en madre en el futuro.

Además agregó: “Estoy en un lugar mucho mejor con eso ahora. Considero una bendición que haya personas maravillosas dispuestas a hacer subrogación o adopción, que son dos grandes posibilidades para mí”, declaró la estrella de Only Murders in the Building.

Así mismo, Selena Gómez confesó que no descartaría la opción de adoptar: “Estoy emocionada por lo que será ese viaje, aunque se verá un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”, afirmó.

Para Selena Gómez hablar del tema de la maternidad es algo que lo hace constante, en el año 2022 habló nuevamente del tema, además para ese entonces confesó que había llorado en su automóvil al pensar que dos medicamentos que toma para el trastorno bipolar, condición que reveló en abril de 2020, probablemente sería una de las razones que le impedirían llevar un embarazo seguro.

Selena Gómez en los Golden Globes Awards. | Foto: Getty Images

Sin embargo, ante la situación de salud algunos médicos recomiendan continuar con estos medicamentos durante el embarazo, ya que las crisis mentales pueden empeorar durante este período y no se puede retirar el medicamento.