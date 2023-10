Las duras confesiones que hizo Selena Gómez sobre su pasado y los problemas de autoestima

Selena Gómez es una de las celebridades norteamericanas que más ha estado en el centro de la atención no solo por su talento al frente de las cámaras y por su voz, sino también por las críticas que le llegaron debido a su aspecto físico que cambió drásticamente cuando fue diagnosticada con lupus, enfermedad que le generó graves problemas en su cuerpo y por la cual tuvo que verse en la obligación a ser intervenida quirúrgicamente para realizarse un trasplante de riñón que le dejó consecuencias en su figura, además de una cicatriz.

Así mismo, los cambios naturales a lo largo de los años, generaron que Selena cambiará drásticamente en un corto tiempo, provocándole inseguridades consigo misma que se aumentaban con la lluvia de comentarios por parte de usuarios que opinaban sobre su condición física.

Selena Gomez asiste al beneficio inaugural del Fondo de Impacto Raro que apoya la salud mental de los jóvenes, organizado por Selena Gomez en Nya Studios el 4 de octubre de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Matt Winkelmeyer/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

Recientemente, en medio de una entrevista con el medio Fast Company, la actriz que brilló en Disney dio a conocer cómo estos cambios le afectaron en su autoestima, al extremo de haber sentido vergüenza por ya no tener un “cuerpo de adolescente”.

¿Qué le pasó a Selena Gómez?

“Ninguna de las tallas de muestra me quedaba bien, y eso me hacía sentir avergonzada. Aunque, ¿tan poco realista es esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie?”, contó Selena recordando que ningún conjunto de ropa le quedaba bien en medio de una prueba que estaba realizando para una revista de moda en el año 2018.

Selena Gomez asiste a los MTV Video Music Awards 2023 en el Prudential Center el 12 de septiembre de 2023 en Newark, Nueva Jersey. (Foto de Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

En esa misma época, Selena inició con un largo proceso de aceptación para subirse la autoestima y mejorar su salud mental, que fue invadida por un trastorno bipolar que según la actriz le generó graves problemas que fue superando.

“Pasé una temporada muy dura. Fueron mis altos y mis bajos, y no sabía qué hacer, así que no podía controlarlo (...) cuando me enteré de mi diagnóstico (de bipolaridad), fue como decir: ‘Oh, vale, me siento un poco aliviada, lo entiendo un poco mejor’. Busqué segundas opiniones. Fui a médicos. Tengo la suerte de contar con personas que me ayudan a sobrevivir cada día”, afirmó la intérprete de Baila Conmigo en compañía de Rauw Alejandro.

Selena Gomez asiste al estreno de 'Dolittle' de Universal Pictures en el Regency Village Theatre el 11 de enero de 2020 en Westwood, California. (Foto de Matt Winkelmeyer/Getty Images) | Foto: Getty Images

Selena Gómez en la actualidad

A la fecha, Selena es una de las celebridades más seguidas en la red social de Instagram con más de 430 millones de seguidores, sin embargo, esto no es motivo para que la mujer se considere una estrella y afirma que cuando ve a Beyoncé y Adele se “asombra y se le cae la mandíbula”, y agrega que, “fui a su espectáculo y me quedé alucinada. Pero yo no soy así, y no pasa nada. Yo soy yo, y soy un poco torpe, pero también me gusta ser sexy y divertida, y también quiero hacer el bien con el tiempo que tengo aquí. Necesitamos diosas como Beyoncé y Adele”.