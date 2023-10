¿Por qué Selena Gómez dejó de seguir a Dua Lipa en Instagram? La celebridad se pronunció

Recientemente, la famosa artista dejó con la boca abierta a sus seguidores, pues muchos de ellos se dieron cuenta de que había dejado de seguir Dua Lipa, reconocida por interpretar tema como New Rules, Levitaring y Don’t Start Now. Esto desató una serie de rumores en redes sociales y páginas de chismes, desatando así cierta rivalidad entre los fanáticos de cada una de las artistas.

No obstante, después de algunas semanas, la ex chica Disney rompió el silencio y le dio fin a las especulaciones creadas en internet. En conversación con la revista Fast Company reveló que se trató “de un accidente”, pues, al parecer, no se habría dado cuenta de que ya no seguía a su colega.