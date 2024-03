Esta es la enfermedad que padece Selena Gómez y que le causa sus extremos cambios corporales

Por sus más recientes apariciones públicas, Gómez ha sido criticada fuertemente por su cuerpo y por mostrarse al natural, por dejarse ver con algo más de peso, lo que a la actriz no le afecta, pues las veces que puede luce orgullosa su figura y no le importa que la critiquen por no tener una cintura como los estándares de belleza le han impuesto a las mujeres.