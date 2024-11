Sobreviviente de la tragedia de Los 21 ángeles revela aterradores detalles del accidente: “estaba lleno de sangre”

¿Cómo se vivió el momento del accidente?

“La dimensión del accidente es tan grave que, como que tengo lagunazos, como que a veces estoy, a veces no estoy. Yo creo que, como yo estaba colgado, no alcanzaba a tocar el piso y sentía como agua muy densa, por decirlo así y la vuelvo a levantar, tenía la mano toda llena de sangre (…) También recuerdo que quise romper la ventana y ahí ya sentía muy bien que me entraba el oxígeno y como la algarabía alrededor de que algo estaba sucediendo. Yo me iba y volvía y el cuerpo entra en un estado en el que guarda por completo cualquier pizca de energía, entonces tú no lloras y estás shockeado”.