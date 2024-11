“Tengo que denunciar”: aspirante a La casa de los famosos 2 destapó caso de fraude en las votaciones

Desde el pasado domingo, 17 de noviembre, a través de las redes sociales del Canal RCN se dio a conocer el nombre de las nuevas seis aspirantes que quieren hacer parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual tendrá inicio en los primeros meses del año 2025.

Nanis Ochoa, Juliana Gómez, Elizabeth Loaiza, Margarita Reyes, Alejandra Pinzón y Yaya Muñoz, son las estrellas del mundo de la farándula que han estado tratando de convencer a los televidentes de que merecen hacer parte del reality y asegurar su cupo dentro de la competencia, la cual pone a prueba a los famosos.

El formato los aleja por completo del mundo exterior, dejando a un lado su realidad, sus familiares, proyectos personales y laborales para ser grabados 24/7 por las más de 50 cámaras y micrófonos que fueron instalados en el lugar con el fin de no dejar pasar desapercibido ningún detalle.

Serán seis los participantes cuyo destino dentro de la casa estará en manos del público. | Foto: Foto Instagram: @lacasadelosfamososcolombia1

No obstante, aunque a lo largo de la semana se había tenido un reporte de los porcentajes den las votaciones, estos cambiaron de manera considerable, haciendo que Elizabeth Loaiza se ubicara como la primera en la lista a muy pocas horas de que se anunciara el cierre de la dinámica.

Ante esto, Margarita Reyes, reconocida actriz que ha participado en importantes producciones a nivel nacional como Amar y vivir, Enfermeras y El final del paraíso, rompió el silencio a través de su cuenta de TikTok e hizo un llamado a sus fanáticos por medio de sus declaraciones.

“Yo quería hacer este TikTok porque quería hablar con ustedes y quería contarles cómo me siento y también decirles que, esto no es nada personal con mis compañeras, esto es un juego, esto es algo que ya empezó esta semana y no hay nada que hacer, yo tengo que denunciar las anomalías que se están encontrando en el suceso y en el transcurso de la semana y de lo que se ha visto”.

Margarita Reyes reveló la verdad en sus redes sociales

Relató la forma en la que el cambio en las votaciones afecta la dinámica transparente que se había visto a lo largo de las votaciones, pues aunque no estaba ocupando el primer lugar, se encontraba en una buena posición en comparación de sus contrincantes.

“Para nadie es un engaño lo que está pasando, de un momento a otro subir de esa manera, ni siquiera haciendo cuentas, sumas, restas, esto es coherente. La verdad me duele muchísimo, me decepciona, me hace sentir impotente ante esta situación porque siento que mi team y yo, veníamos trabajando de una manera súper legal, de una manera honesta y desde el corazón, que es lo que yo siempre he transmitido y he querido hacer la diferencia en este programa y es mostrarlo desde una humanidad”.

Margarita Reyes en La casa de los famosos 2 | Foto: Canal RCN

Recalcó que no está de acuerdo con los actos malintencionados que están teniendo algunos de los aspirantes, pues alterar las votaciones es una falta de respeto para las personas que se han tomado la tarea de votar y apoyar a sus famosos.

“Desgraciadamente, se ve que gana lo ilegal, la trampa, la mentira, el engaño y me da mucha tristeza de saber que hay personas que se llenan la boca diciendo que hacen el cambio, que hacen sociedad, que hace país, cuando sus acciones son completamente diferentes a sus palabras. Este año me di cuenta de que importa lo que hacen y no importa lo que digan”, dijo.

Así van las votaciones de la tercera ronda de aspirantes a La casa de los famosos 2. | Foto: La casa de los famosos Colombia

Para finalizar, le agradeció a cada una de las personas que han entrado a la página oficial del Canal RCN para votar por ella y darle la ilusión de ser una de las próximas estrellas que harían parte de La casa de los famosos.