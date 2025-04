“Me levantaba a las 3:00-4:00 a.m. a entrenar, a hacer ejercicio y duraba tres horas hasta que me cansara. Me empezó a doler la parte baja del abdomen, ya después no podía pararme ni hacer nada. Fui al médico y me dice: ‘Estás a punto de entrar en fase cuatro de un cáncer de útero y si no hacemos algo ya, esto entra a metástasis’. Yo le dije: ‘el cáncer no me importa, lo que me está doliendo es estar viva’”, apuntó en La Red.