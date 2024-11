Aspirante a ‘La casa de los famosos’ expuso comprometedor momento con Miguel Polo Polo

“Imagínense que yo estaba en la 85, tomándome un coctel con un amiguito, y Polo Polo me vio y empezó a cruzar por todo el bar y llegó hasta donde yo estaba y me dijo ‘Te sigo desde el Poli amor, pero quiero que sepas que eres mucho más lindo de frente, y yo le dije ‘Soy de izquierda’ jajajaja, lo dije para joderlo. Se alejó, me empezó a seguir y como que me cayó”.