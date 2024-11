Revelan el tercer grupo de aspirantes para La casa de los famosos Colombia

Las mujeres que ahora van a las votaciones son: Elizabeth Loaiza, Yaya Muñoz, Margarita Reyes, Juliana Gómez, Alejandra Pinzón y Nanis Ochoa, presentadora que estuvo en la primera temporada y no duró ni siquiera 24 horas , debido a una falta grave que cometió y que la llevó a ser expulsada.

View this post on Instagram

En la publicación se resalta lo que cada aspirante espera del programa, y en el caso de Nanis Ochoa se dice: “Está soltera y no cree que vaya a encontrar el amor en un reality, aunque se dejaría tentar de algún papacito. Anhela una nueva oportunidad para mostrar su verdadera esencia y es mamá de dos niñas”.

Por otro lado, las dos participantes que desde ya se ven fuertes son Elizabeth Loaiza y Yaya Muñoz, que fue locutora de La Kalle y también exparticipante de Guerreros, programa en donde conoció a Melissa Gate y por lo que afirma que no puede con ella, ya que es “complicadísima”.

Los seguidores que están pendientes de las nuevas candidatas r eaccionaron a esta publicación y no tomaron muy bien que Nanis Ochoa esté entre las opcionadas.

“Ay, no Nanis, no estamos dando segundas oportunidades! Y más si sabemos que eras galáctica”; “¿Esa Nanis qué? Otra vez!, no mija, vaya y busque algo que hacer, recójase”; “¿Nanis Ochoa? Qué ganas de volver a joder”; “Cualquiera menos Nanis”; “Qué hace Nanis allí, ya ella sabe el manejo de la casa y es detestada”;”¿Otra vez? cansona”, son algunos de los comentarios.