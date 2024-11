La polémica discusión entre las candidatas que se disputan el primer cupo para ingresar a ‘La Casa de los Famosos Colombia’

“Yo no soy ejemplo para nadie, yo no soy alcaldesa. Yo la verdad lo único que hago es vivir mi propia vida y no meterme en la de los demás. Uno no tiene que estar hablando mucho para demostrar lo que tú eres. Me deben seguir porque soy una persona real, soy una persona estudiante, trabajadora, salgo adelante no me meto en bochinches ni en la vida de nadie. Y lo más importante, no tengo que estar vendiendo mi cuerpo ni mostrándome en redes sociales para generar contenido o llamar la atención”, remató Melissa Gate.