Sofía Vergara celebra su séptimo aniversario con video de Jorge Celedón y Pitbull cantando en la boda

Después de casi cinco años de luchas incansables y escándalos polémicos con su expareja, la actriz colombiana Sofía Vergara encontró a la persona que la hace sonreír, la apoya incondicionalmente y la complementa en todo. Se trata del actor Joe Maganiello, a quien conoció sin ninguna pretensión y terminó siendo su alma gemela, con quien ha demostrado que el amor sí existe y se encuentra en el lugar menos esperado.

La pareja inició conversaciones en una fiesta que organizaron los productores de Modern Family, serie donde la colombiana interpretaba a Gloria Delgado. En principio, Sofía no se acercó a Joe, quien ya estaba deslumbrado por la barranquillera, pero fue el compañero de set de Sofía, Jesse Tyler Ferguson, quien iría con Manganiello para que diera el primer paso y el resto es historia.

Fue un noviazgo de año y medio que terminó en una majestuosa boda el 22 de noviembre de 2015, en el complejo turístico Breakers Palm Beach, donde invitados, familiares, amigos y la pareja disfrutaron de una fiesta de tres días, en la que incluso se contrató una ambulancia y se armó un pequeño centro médico donde podían ir los asistentes con menos resistencia al rumbón que se armó, pues la barranquillera botó la casa por la ventana y se casó con “todos los juguetes”.

Hoy, siete años después de dicho evento, la colombiana sigue celebrándolo como si aún estuviera sucediendo, pues el amor que le tiene a su esposo sigue intacto y ese día fue uno de los más hermosos que ha vivido. En su cuenta de Instagram, la colombiana lo dejó muy claro con un álbum de fotos y videos que dejan ver la gran boda que tuvo, donde no solo se vieron luminarias de Hollywood, sino que también contó con la participación de uno de los cantantes más queridos de Colombia.

Se trata del vallenatero Jorge Celedón, quien fue uno de los artistas invitados a la fiesta y cantó no solo sus grandes éxitos, sino también clásicos del vallenato como ‘La casa en el aire’ del maestro Rafael Escalona, poniendo a bailar a todos los invitados, que en su gran mayoría eran colombianos y barranquilleros, expertos en ponerle muy buena energía al “parrandón”.

Otro que también le puso ritmo a la fiesta fue el cubano Pitbull, quien también se subió al escenario y, junto a la barranquillera, cantaron y bailaron varios de sus éxitos más sonados, como Bon bon y I know you want me.

“Te amo @joemanganiello” es el título de esta publicación, que ya cuenta con más de 126 mil ‘likes’ y medio millar de comentarios donde amigos, celebridades y seguidores de la colombiana y su esposo les dan las felicitaciones por cumplir siete años juntos, en los que no se ha generado ningún tipo de comentarios sobre supuestas crisis o posibles rupturas.

Este triunfo de Sofía se combina con varios negocios millonarios que la colombiana logró cerrar este 2022 y que le están generando grandes dividendos y ganancias, como el que hizo con una multinacional en Estados Unidos, donde ha colaborado en colecciones de ropa y mobiliario. Una de las últimas fue la de prendas de vestir especiales para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que ella misma ha modelado para que todos sus seguidores se antojen, las compren y las usen en las fechas especiales que están a punto de llegar.

Ha sido tanto el compromiso de “La Toti” con este negocio que ella misma se ha trepado en una de las repisas de la tienda principal para posar como un maniquí humano y así atraer a más miradas para que los clientes se lleven las piezas de su colección, que cuentan con su gusto y su firma.