Sofía Vergara habló sobre el debut de Karol G en ‘Griselda’; se gozó su papel

Una agradable sorpresa para los colombianos

Lo que significó despedirse del personaje de Griselda

“Fue complicado, porque yo me había pasado estos seis meses tan divinos con ellos. O sea, hice amigos… hasta con una prima que no había visto por 20 años, me reconecté con Paulina Dávila. O sea, fue difícil volver a mi casa a quitarme Griselda de encima. Un poquito aliviada, porque la verdad que las tres horas de maquillaje, poniéndome la nariz, todos los días… Yo me iba a mi casa histérica, como una loca, cansada, agotada…”, contó en diálogo con Carlos Ochoa.