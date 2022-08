Un infierno: Marcela Reyes vivió momentos de dificultad tras inyectarse biopolímeros por vanidad

Marcela Reyes se convirtió en una de las creadoras de contenido más polémicas de hace algunos años, debido a un contenido que salió a la luz donde reaccionaba a la infidelidad de su expareja sentimental. Una vez superó esta situación, la DJ de guaracha comenzó a compartir videos, fotos y publicaciones que dejaban a la vista su lado más sensual.

Al relacionarse con varios famosos e influencers que están en auge, la paisa logró tomar mucho más impulso entre el público de las plataformas digitales, llevando por distintos escenarios su trabajo en la música nacional. Sus presentaciones y shows despertaron reacciones en los curiosos, quienes la aplaudían y criticaban por los proyectos que llevaba a cabo.

No obstante, otro tema que se hizo viral entre los seguidores y ‘haters’ de la artista fue el de los procedimientos estéticos y las cirugías que se realizó para cambiar la apariencia que tenía del pasado. Reyes, al igual que varias famosas de la farándula colombiana, accedió a inyectarse biopolímeros y esto le pasó cuenta de cobro.

Recientemente, la creadora de contenido concedió una entrevista al programa La Red, donde quiso hablar un poco de su experiencia con este peligroso producto y el infierno que ha vivido con los años, debido a las afectaciones que le causó en el cuerpo.

Marcela Reyes y su cruda historia con los biopolímeros

De acuerdo con las declaraciones que dio al formato televisivo de entretenimiento, la paisa, al igual que otras celebridades, tuvo que entrar al quirófano para retirarse el producto que le fue suministrado años atrás en sus glúteos. Pese a que han sido varias veces las que ingresó a cirugía por este tema, todavía lidia con los males que le dejó esta decisión.

Reyes contó que accedió a este procedimiento estético hace 13 años, buscando modificar y mejorar la apariencia de su cola.

“En ese entonces la moda era ser voluptuosa. Uno prendía el televisor y veía unas mujeres superlindas. Yo tenía pocos recursos económicos y tenía dos opciones: ponerme ‘vitaminas’ o implantes, pero los implantes costaban demasiado. Opté por la vitamina C y eso quedaba precioso. Lo hice porque muchas personas lo hicieron y era un espectáculo”, relató la artista sobre las razones que la llevaron a optar por estos métodos estéticos.

Aunque todo pintaba color de rosa, seis años después de la aplicación, su cuerpo comenzó a experimentar una reacción atípica y dolorosa, causándole malestares en todas las zonas. Su piel se puso negra, los glúteos le molestaban y la fiebre apareció.

“Una parte de la cola se empezó a poner negra y después empezaron los dolores. Un día me enfermé mal, me dio fiebre y me tiré en la cama. Le dije a mi mamá: ‘Yo me voy a morir, esto no es normal’. Llamaron la ambulancia y cuando me fui a parar me di cuenta que tenía la cola totalmente quemada”, contó Reyes sobre las afectaciones que tuvo esta zona de su cuerpo.

Al ser revisada por médicos y especialistas, le identificaron que los biopolímeros eran los responsables de estos problemas de salud, por lo que tendría que iniciar un largo proceso para recuperarse del todo.

“El proceso es traumático porque tienen que seguirte retirando eso, quedan cicatrices y aparte quedas vacía, por lo que la piel se cuelga. En vez de solucionarse llegan más problemas. Quedé flaca y fue muy dura la pérdida de sangre. Me empecé a quedar calva”, agregó a sus declaraciones.

Para finalizar su testimonio en el programa de Caracol Televisión, Marcela Reyes afirmó que, ante los problemas de autoestima que sufrió, decidió ponerse implantes en el cuerpo, y así dejar de lado las opiniones de las personas. La DJ es clara al asegurar que nadie entenderá lo que pasó y las dificultades que experimentó por vanidad.

“Me reconstruí y decidí meterme prótesis. Me han criticado, pero la gente no tiene la vivencia de uno. Mi decisión fue para poder rellenar un poco el hueco que quedó. No me ha ido mal con las prótesis, pero obviamente no tengo la comodidad que tenía cuando no las tenía”, señaló.