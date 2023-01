Video: así era el episodio perdido del “Chavo del Ocho” donde se le muestra como adulto

“Sin querer, queriendo”, una de las frases favoritas de Roberto Gómez Bolaños (1929-2014) resume la manera en que el humorista mexicano conquistó la televisión de México y gran parte de América Latina con Chespirito.

El programa llegó a su última edición hace 25 años, tras un cuarto de siglo al aire y tras exportar su contenido a la televisión de habla hispana y portuguesa de América Latina, así como ser traducida a más de 50 idiomas.

El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado fueron sacados del aire en el mundo Foto: AP

El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín, Los Chifladitos y Los Caquitos fueron algunos de los segmentos más populares en la barra de “Chespirito” surgidos de los guiones de RobertoGómez Bolaños, quien era conocido como Chespirito y por eso dio el nombre al programa.

Pero ningún sketch fue tan popular como El Chavo del Ocho, a pesar de que no era uno de los segmentos principales del programa. Muchos recuerdan este personaje por sus ocurrencias y su particular garrotera cuando le daba miedo algo. Siempre se vio al Chavito como un niño pobre, sin familia que vivía en la vecindad junto a otros personajes como doña Florinda, don Ramón, y la Bruja del 71.

Lo que muchos no saben es que hubo varios capítulos de este reconocido programa que no salieron al aire y donde se ve a su protagonista pero en una versión de adulto. Según la cuenta de YouTube Cronos Films Tv, el capítulo fue emitido en 1972 y tuvo por nombre “Escapando de la prisión”.

Fue escrito por Chespirito y revela la vida de El Chavo en su etapa adulta. “...Vemos al ‘Chavo’ barrer en una vecindad, al parecer la misma en la que él vivió cuando era niño. También podemos observar que el número de la casa que es el 12, podría ser el tercer patio del que tanto se habló de la vecindad que nunca nos mostraron. Podemos identificar que este personaje es el ‘Chavo’ de adulto debido a su ropa, una camiseta a rayas sin tirantes y un pantalón beige igual a la que usaba de niño”, explica el video.

“Siempre te recordaré”: ocho años sin ‘Chespirito’; Florinda Meza se quiebra al recordarlo

Un 28 de noviembre del 2014 Latinoamérica despedía a quien con su carisma y humor le dio vida a innumerables personajes como El Chavo del 8, Chespirito y el Chapulín colorado. En el octavo aniversario de su muerte, el mundo vuelve a recordar a uno de los actores que marcó la infancia de muchas generaciones más allá de su país natal: México.

La viuda de quien, por nombre de pila llevaba Roberto Gómez Bolaños, se quebró al dedicarle unas palabras en memoria de otro año de su ausencia. A través de sus redes sociales compartió un video que recopila algunas fotografías en pareja y el sentimiento que la embarga tras casi una década de su partida.

La viuda del reconocido Roberto Gómez lo recordó con un emotivo mensaje - Foto: Instagram @florindamezach1

“Se cumplen ocho años del fallecimiento de (...) mi Rober. Santo Dios, ¡qué pérdida tan grande! Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía ‘el ocho es hermoso porque (...) si lo pones paradito es el reloj de arena de los números’. Ahora no me parece tan festivo, ya que al reloj de arena de mi Rober (...) se le acabaron los granitos’”, dijo en medio de su conmoción.

La también actriz, y quien interpretó personajes como la Popis o la Chimoltrufia, recordó algunos de los momentos más emotivos durante su tiempo juntos tanto en el set como fuera de este. También mencionó que es una jornada en la que muchos de los fanáticos del artista mexicano lo recuerdan, pues no para pocos plasmó una huella en la infancia.

“Lo extraño cada día más”

“Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más. Cada mañana frente a su foto, así como lo hacía yo antes le digo ‘buenos días, mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta: ‘buenos días, mi dulce amanecer’. Y también como lo hacía en vida de él, le decía ‘hoy te amo más que ayer’ (...). ‘¿Qué tal si nos echamos una competencia a ver quien gana?’”.

El agradecimiento marcó las palabras de Florinda Meza, quien aseguró que siempre evocaría su memoria con gratitud por las enseñanzas y sentimiento que marcó su relación durante el tiempo juntos.

“Mi Rober, siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto como aprendí de ti. Pero, sobre todo, gracias, Rober, por hacer que mi vida fuera interesante”, concluyó la actriz mexicana en un video acompañado por una melodía permeada de melancolía.