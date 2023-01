En pleno aeropuerto, una mujer descubrió a la amante de su esposo: “¿No te da vergüenza?”

Una infidelidad es capaz de desatar la furia de cualquier persona, esta es la base para que se presenten circunstancias de diferente gravedad. Unas de las más comunes son las discusiones en público, en donde sin importar quienes se encuentren al rededor, se presentan gritos y hasta golpes entre los involucrados.

Un aeropuerto de México fue el escenario en el que una mujer encontró a su pareja junto a otra mujer mientras se encontraban a punto de viajar. En el video que se volvió tendencia, se observa como la furiosa esposa enfrenta a su marido junto y su amante en frente de todos los viajeros.

La indignada esposa golpeó a la otra mujer hasta tal punto de hacerla caer al suelo, mientras que el apenado hombre trata de calmar las los ánimos y al mismo tiempo protegía la integridad de la agredida.

“Quién es ella, no me lo vas a negar”, le gritaba la mujer a su esposo, que al igual que su amante, portaban maletas de viaje.

“Me vas a negar que andas con esa. Y tú, te fijas en un hombre casado ¿no te da vergüenza?”, dice la dolida mujer mientras enfrenta a quien sería la amante de su esposo.

Segundos después la mujer se va del aeropuerto tras comprobar sus sospechas, mientras el hombre trata de actuar como si nada hubiera pasado, toma las maletas y continua al lado de su amante.

Mientras tanto los demás usuarios se encontraban expectantes a los que pudiera suceder, uno de ellos logró grabar el incómodo y tensionante momento. Lo publicó en redes sociales y como era de esperarse, se volvió viral.

Los comentarios al video subido por @Chismeando22 no se hicieron esperar, muchos de ellos apoyando a la mujer engañada.

“Un dice ay no te rebajes etc, pero una no sabe en ese momento que coraje se siente por la traición”; “Queremos ver la parte del desmadre, donde trapea el piso con ella, alguien lo tiene?”; “Para qué se rebajan, simplemente cambia la chapa de la casa y que hable con tu abogado”; “El tan guapo 😂😂😂😂😂”, fueron algunos comentarios al video viral.

La insólita primera compra de una pareja que ganó la lotería en Inglaterra

Una pareja que reside en Cumbria, una región al norte de Reino Unido, se convirtió en millonaria luego de ganar un premio de la lotería Euromillones, con un total acumulado de 3.6 millones de libras esterlinas.

El monto equivale aproximadamente a más de 21 mil millones de pesos colombianos, pero lo que más sorprendió fue el primer objeto que compró tras obtener el dinero.

Se trata de los esposos Lee y Helen Kuchczynski, mismo nombre con el que aparecen en Facebook, de 52 y 58 años de edad, que llevan un poco más de 24 años casados y que no tenían casa propia, según le revelaron al medio local Daily Mail.

Ellos han cambiado varios aspectos de su vida desde que lograron hacerse con el premio.

Sin embargo, el primer elemento que compraron ha llamado la atención de los internautas, puesto que lo común es que las personas comiencen a mejorar su estilo de vida, adquiriendo bienes como autos y casas cuando se ganan la lotería.

Incluso, hay quienes dejan su trabajo y se concentran en disfrutar el dinero y, aunque esta pareja también comenzó a dirigir sus días en este sentido, no deja de ser curiosa su compra inicial.

A través de su cuenta de Facebook, los esposos revelaron que apenas recibieron el dinero de la lotería se dispusieron a comprar un nuevo rascador para la espalda; al parecer, el que tenían se había dañado y decidieron adquirir uno de los más costosos, en lugar de los económicos.

“Compré un nuevo rascador de espalda porque rompí el otro en el trabajo, ¡así que compré uno caro que valía £ 17 en lugar de £ 8!”, indicó la pareja, revelando que gastaron un poco más de 100 mil pesos colombianos en uno de estos elementos tras ganar la lotería.

Además de esto, otros cambios que hicieron en sus vidas tras el premio fue comprar una casa para celebrar su cumpleaños, así como el esposo dejó su trabajo como conductor de camiones, según reveló al medio citado.

“Él fue dado de alta del Ejército en 1995 y ha estado conduciendo camiones desde entonces. Es un trabajo duro de muchas horas, y su salud no es la mejor, así que cuando compartí nuestras increíbles noticias, sus primeras palabras fueron: ‘¿Eso significa que puedo volver a casa y puedo dejar de trabajar y jubilarme?’. Cuando entendió que sí, que era posible, hizo su último trabajo esa misma tarde y entregó las llaves de su camión por última vez”, indicó Helen Kuchczynski.

Y agregó: “Así que en lugar de la habitual comida china para llevar delante de la tele para celebrar mi cumpleaños, nos hemos comprado una casa enorme con todas las comodidades, ¡incluso tiene puertas eléctricas!”.