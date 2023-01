Esta perrita es tendencia en las redes por su forma de tomar el sol en la playa

Las mascotas siempre serán esos seres que acompañan y brindan momentos divertidos a sus amos, sus personalidades pueden variar, pero siempre habrá algunos que rompen los esquemas. Con las redes sociales en furor es fácil poder encontrar mascotas particulares en distintos lugares del mundo.

Uno de los sitios preferidos para los perros es la playa, allí encuentran un espacio perfecto para poder correr y saltar, además para aquellos que son amantes del agua se sentirán en el paraíso. Pero una perra llamada Bela se hizo viral en redes sociales por encontrarse a gusto tomando el sol de una manera muy curiosa.

A la perrita solo le faltaba una silla de playa y bronceador, se encontraba con su torso enterrado en la arena como suelen hacerlo los humanos. Solo salía a luz su cabeza y sus cuatro patas, era evidente el agradable momento que estaba pasando.

El curioso hecho fue captado por la usuaria de Tiktok @lasaventurasdebela quien inicialmente enfoca un grupo de personas que se encuentran departiendo en una playa de Perú, pero de un momento a otro baja la cámara hacia el suelo y allí se encuentra el perro enterrado en la arena.

Todo acompañado de “Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura… ¡¿Qué es eso?!”, dice la ya icónica frase del personaje Bob Esponja, que hoy resucita de la mano de TikTok.

El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones en Tiktok, así como cientos de comentarios en el que admiran el comportamiento del canino.

“El firu: humana échame bloqueador en la carita”; “El perrito: si los humanos disfrutan de la arena porque yo no 😂😂”; “😂😂😂 faltan los lentes de sol de firulais 😂😂”; “jajajajaja definitivamente se ve que lo disfruta 😂😂🥰”; “Awww sus patitas y todo relajadito el peludito, qué belleza”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Bela tomando el sol. - Foto: TikTok: @lasabenturasdebela

La perrita se encontraba tan cómoda que se quedó dormida bajo la arena. - Foto: TikTok: @lasaventurasdebela

Nueva amistad de playa

Los animales siempre son protagonistas de actos amistosos no solamente con sus amos sino con que también con otras especies de la naturaleza. Una mujer captó el momento en que su perro aparentemente comienza a jugar con otro en la playa, pero su nuevo compañero de juego no era precisamente un canino.

A pesar de que para algunos dueños de mascotas puede sonar como algo peligroso o desconocido, el nuevo amigo del perrito era una foca y por medio de un video que se volvió viral se puede ver como ambos juegan a orillas del mar con el atardecer de fondo.

“Mi mamá pensando que mi perrito estaba jugando con otro perrito”, describe la característica voz de TikTok de fondo.

Segundos después muestra la foto del supuesto perro con el que jugaba su mascota, una foca de tamaño menor que quedó encantada con su amigo perruno. Cabe señalar que popularmente se le conocen a las focas como “los perros del mar” debido a sus comportamientos similares y también el gusto por el juego.

El video que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones ha desatado la ternura y admiración por la amistad de estas dos especies que aunque tienen características biológicas diferentes, tienen una cosa en común, el amor por el juego.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos hasta le han dado un concepto romántico a la situación, catalogaron este encuentro como el comienzo de un nuevo amor “separado por el mar”.

“El perro: no me lo vas a creer, pero me encontré a la sirenita”; “Que lindos 🤗🤗🤗 la naturaleza es asombrosa realmente”; “Tu perrito tiene conocidos de otras especies 🥰”; “El otro perrito invitándolo a nadar 😂😅”; “El perrito de agua de dulce y el perrito de agua salada 🥰”; Que hermosos los animales son especiales una bendición de Dios! 💕”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.