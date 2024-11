Video: Captan a Carla Giraldo besando a su nuevo amor en el concierto de Manuel Medrano

Desde muy temprana edad, Carla Giraldo enamoró a los colombianos con su talento para la actuación, pues por medio de distintos personajes y producciones volvió su nombre todo un éxito y se convirtió en una de las estrellas más importantes de la pantalla chica. Novelas como Me llaman Lolita, Cumbia Ninja, La ruta blanca, El Clon, Las muñecas de la mafia y La primera vez son algunos de los contenidos en los que la paisa ha logrado brillar a lo largo de su carrera.

Esto ha permitido que miles de personas se identifiquen como sus fanáticos y de manera constante se interesen por conocer detalles relacionados con sus nuevos proyectos, rutinas diarias, vida familiar y relaciones amorosas. No obstante, la mujer suele ser bastante reservada con sus decisiones, por lo que no ha respondido a los rumores de divorcio de Mauricio Foneira, que circulaban en las redes sociales.

View this post on Instagram

Aunque no se conoce la identidad del hombre, muchos de los seguidores de la actriz y presentadora se manifestaron por medio de los comentarios y compartieron sus opiniones con respecto a lo que sería su nueva relación amorosa.

“Ella se merece solo amor y cosas buenas”, “fo importante acá es que ella sea feliz, Fin del comunicado”, “Está guapo, para qué”, “Pues hay que ser feliz en la vida, o por lo menos intentarlo. Desear lo mejor a la otra persona y a vivir... claro que sí”, “Confirmado que ya no tiene marido”, “¿Cómo así? ella no tiene esposo”, “O sea que sí volvió con el esposo”, “Es que estar mucho con el mismo no aguanta... es mejor cambiar como mínimo cada 5 meses” y “A rey muerto, rey puesto... Así es todo en el mundo de la farándula”, son algunas de las palabras que resaltan.