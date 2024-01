VIDEO | El escándalo que desata en Francia esta publicidad de la serie Griselda

Dado que su poder delictivo lo desató, mayoritariamente, previo a la aparición de capos tan poderosos como Pablo Escobar, su historia no era del todo conocida en Colombia. En Estados Unidos, ya corría una serie llamada ‘La viuda negra’, pero en Colombia no tenía tanto conocimiento entre las nuevas generaciones, hasta que apareció la serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara. Ella regresó al país tras muchos años, con el fin de promocionar esta producción que tanta controversia ha suscitado .

Su vida delictiva creció y su crueldad se hizo manifiesta en la serie de Netflix, que muestra asesinatos, consumo de drogas y cuanta violencia desató la colombiana en Estados Unidos. “Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerla, pero les llevas algo que tenga que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todas. Y yo soy colombiana”, expresó Vergara cuando le cuestionaron por volver a poner el tema del narcotráfico en Colombia en la mira del mundo.