Video | En pleno show, Yeison Jiménez se llevó un buen susto por presunta balacera

Yeison Jiménez es hoy por hoy uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia. Por esta razón, su reconocimiento a nivel nacional es bastante amplio y se ha ganado a pulso el cariño de millones de fanáticos.

Su música lo ha llevado a diferentes escenarios, de hecho, hace poco regresó al país después de presentarse en Estados Unidos. Desde entonces, ha recorrido varias ciudades de Colombia para deleitar a su público con canciones como Mi venganza, Aventurero, De pura rabia, entre otras.

Durante este puente festivo, específicamente en la noche del sábado 12 de noviembre y madrugada del domingo, Yeison Jiménez participó en un concierto enmarcado en las ferias y fiestas del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Sin embargo, el show se vio interrumpido por una presunta balacera que ocurría paralelamente.

En redes sociales se hizo viral el momento exacto en que Yeison Jiménez se vio obligado a detener su presentación luego de que una persona se acercara para pedirle que se agachara, con el objetivo de buscar refugio para prevenir algún hecho qué lamentar.

El video registrado por un aficionado muestra a Yeison Jiménez cuando estaba en tarima. Mientras el artista cantaba, su público lo acompañaba coreando cada frase. No obstante, en el fondo también se escuchaba sonidos similares a disparos, lo que encendió las alarmas de la organización y motivó que el show se detuviera.

“Vamos a calmarnos, mi gente. ¿Qué pasó?”, dijo Yeison Jiménez cuando tuvo que pausar su interpretación.

La usuaria de TikTok paolaperilla8 compartió algunos videos de los sucedido durante el show. En uno de ellos se ve cuando Yeison se agachó y les pidió calma a los presentes. En otra publicación, mostró al artista cuando se retiró del escenario, finalizando prematuramente su show.

“Háganme un favor y se portan juiciosos”, dijo el artista de música popular mientras abandonaba el escenario y se despedía del público.

El video acumula más de 2,2 millones de reproducciones en TikTok y, por supuesto, ha recibido cientos de comentarios.

“Esa carita de desilusión, pero cumplió con su compromiso de asistir, Dios te bendiga Yeison Jiménez”; “jajajaja esa carita de yo no quiero irme”; “Pero es que Saravena!!!”; “Mi tierra bella Caquetá, donde muchos nacen y se crían poco”; “En mi tierra querida, Arauca, Pariente”; “apenas iban a comenzar los juegos pirotécnicos y se asusta”, dicen algunos de los comentarios destacados.

“No tenía ni un peso para grabar”: Yeison Jiménez contó curiosa anécdota de cuando no tenía dinero

Si hay un cantante de música popular que ha sabido aprovechar su fama y, a partir de ello, darse a conocer a nivel nacional e internacional ganando más terreno en su industria, es el artista Yeison Jiménez. Con 31 años, el caldense cuenta con millones de seguidores, ha aparecido en la televisión y sigue creando éxitos musicales.

Jiménez ha contado en diversos momentos que, antes de ser el reconocido cantante que es ahora, trabajaba en otros oficios. De hecho, el hombre explicó que con poca edad laboró en Corabastos y, aunque muchos no creyeron en él, su sueño de ser compositor se hizo realidad.

Mientras hablaba de su más reciente sencillo, De pura rabia, en una reciente entrevista para SuperLike, del Canal RCN, el reconocido artista contó algunos detalles y anécdotas de lo que tuvo que sufrir cuando su situación económica era limitada y tenía algunas complicaciones.

“Vengo con un tema popular donde regreso, no solo a las raíces de Yeison Jiménez, sino a las raíces de lo que es nuestro género, elevado a los sonidos de hoy en día”, señaló el reconocido artista al medio mencionado.

También aprovechó para recordar los inicios en su carrera musical en cuanto a su situación económica, de esos años en los que no había mucho dinero para empezar a cumplir esos sueños que hoy son una realidad.

“Yo lo que más recuerdo es que me demoré un año y medio para poder grabar mi primer video; entonces tenía una canción que estaba muy pegada en el Eje Cafetero que se llama Te voy a olvidar -estrenada en 2011-, y cuando me hacían entrevistas me decían, ¿cuándo vamos a poder disfrutar del video?, y yo, muy pronto, pero no tenía ni un peso para grabar. Cuando empecé a ver la oportunidad de hacer el video de esa canción, dije ‘lo voy hacer en grande’, e hice un video que nadie se esperaba con carros, con modelos, con bailarinas”, manifestó Jiménez.